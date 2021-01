WASHINGTON: Deux anciens responsables de l’administration Obama ont émergé en tant que pionniers pour le poste de haut niveau antitrust au ministère américain de la Justice sous la nouvelle administration du président élu Joe Biden, selon deux sources au courant de la question.

L’un des choix est Renata Hesse, qui a occupé plusieurs postes au ministère de la Justice depuis 2002 et a récemment occupé le poste de procureur général adjoint par intérim de la mi-2016 à janvier 2017. Elle a également occupé des postes dans le secteur privé et conseillé sur des questions impliquant des entreprises telles que Amazon.com Inc et Google d’Alphabet Inc.

Plus particulièrement, Hesse a conseillé Amazon dans le cadre de son acquisition de plus de 13 milliards de dollars de la chaîne d’épicerie Whole Foods, selon sa biographie sur le site Web du cabinet d’avocats new-yorkais Sullivan & Cromwell LLP, où elle est actuellement associée.

Son rôle pourrait poser des problèmes de conflit d’intérêts alors que le ministère de la Justice poursuit son affaire largement suivie contre Google, ont déclaré les sources. Le ministère de la Justice a poursuivi Google le 20 octobre, accusant l’entreprise de 1 billion de dollars de dominer la recherche et la publicité.

L’autre favori est Juan Arteaga, qui a également travaillé pour le ministère de la Justice sous le président Barack Obama entre 2013 et 2017 et a occupé le poste de sous-procureur général adjoint chargé de l’application des droits civils, selon les sources, qui ne souhaitaient pas être nommés.

Arteaga a également occupé des postes dans le secteur privé et conseillé des entreprises telles que JP Morgan Chase & Co et AT&T Inc.

Jonathan Kanter, qui a coprésidé le département antitrust du cabinet d’avocats Paul Weiss et dirige désormais son propre cabinet, ont indiqué les sources. Il est un critique éminent de Big Tech et de Google. De nombreux groupes progressistes sont favorables à la nomination de Kanter car ils poussent à une application plus agressive des lois antitrust.

Pour être sûr, les noms reflètent la pensée de la transition Biden jusqu’à présent et pourraient changer à mesure que le processus de vérification avance, ont déclaré les sources.

L’équipe de transition de Biden n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’application des lois antitrust est devenue un problème auquel l’équipe de transition de Biden s’est intéressée. Par exemple, une troisième source a déclaré que la transition accordait la priorité à une équipe d’atterrissage pour commencer à travailler sur les problèmes et qu’Arteaga pourrait être un bon choix.

En outre, le 18 novembre, l’équipe d’examen de l’agence de transition Biden pour la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice a tenu une réunion avec des groupes progressistes et modérés extérieurs pour discuter des priorités de la politique antitrust, selon trois sources distinctes.

Certaines des grandes priorités discutées lors de l’appel comprenaient le fait d’avoir des autorités antitrust plus «agressives».

«Apportez des affaires même si vous allez perdre», a déclaré une source, décrivant la façon dont ce point a été soulevé lors de la réunion.

Parmi les autres sujets abordés au cours de la session, mentionnons l’inversion des directives sur les fusions, l’examen rétrospectif des fusions, la réorganisation des lois sur la concurrence désuètes et l’offre de plus de fonds pour les organismes fédéraux d’application tels que la FTC, ont indiqué les sources.