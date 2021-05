Biden refuse de confirmer les informations selon lesquelles Colonial Pipeline a payé plus de 4 millions de dollars de rançon aux pirates informatiques pour résoudre la crise de l’approvisionnement en gaz – RT USA News

Le président américain Joe Biden a refusé de dire s’il savait que Colonial Pipeline avait payé plus de 4 millions de dollars à des pirates après qu’une cyberattaque majeure ait paralysé les opérations de l’entreprise, à la suite de plusieurs rapports alléguant le paiement.

Citant deux sources anonymes réputées familières avec la transaction, Bloomberg a d’abord rapporté jeudi que Colonial avait craché un peu moins de 5 millions de dollars de crypto-monnaie à des pirates informatiques quelque temps après avoir été touché par une cyberattaque majeure au début du mois, provoquant une véritable arrêt du plus grand réseau de pipelines du pays.

Interrogé par le point de vente sur le paiement signalé, Biden a donné une réponse brève: « Je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet, » tandis que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré ailleurs que la politique de l’administration dicte de ne pas payer de rançons, suggérant que cela pourrait inciter à de nouvelles attaques.





Colonial, lui aussi, s’est jusqu’à présent abstenu d’intervenir, refusant de multiples demandes de commentaires de la part des médias après avoir nié tout paiement effectué plus tôt cette semaine.

Des sources citées par le New York Times, CNBC et Fox News auraient corroboré l’histoire de Bloomberg, chacun plaçant la prétendue rançon entre 4 et 5 millions de dollars, le Times spécifiant Bitcoin comme crypto utilisé. On ne sait pas quand la rançon aurait été payée.

La société pipelinière a annoncé qu’elle avait repris ses activités mercredi soir après un arrêt de plusieurs jours causé par la cyberattaque, mais a averti que les problèmes de chaîne d’approvisionnement prendraient encore plusieurs jours à être résolus. L’arrêt a déclenché une vague d’achats de panique à travers les États-Unis, ainsi que la flambée des prix du carburant et des déclarations d’urgence dans plusieurs États du sud qui dépendent le plus du réseau de Colonial.

Initialement identifié par le FBI, un groupe de piratage se faisant appeler DarkSide a depuis revendiqué la responsabilité de l’attaque, qui utilisait une tactique de ransomware standard qui chiffrait les fichiers sensibles de l’entreprise, les retenant effectivement en otage pendant que les pirates exigeaient le paiement de leur libération. Après sa publication, DarkSide a maintenu que son objectif principal était de gagner de l’argent grâce à la brèche, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de créer «Problèmes pour la société».





