Biden refoule les migrants haïtiens venant par bateau, faisant écho à une histoire honteuse

Les États-Unis pourraient bientôt être confrontés à une double crise migratoire due aux troubles en Haïti et à Cuba. En réponse, l’administration Biden a averti à titre préventif les migrants de ne pas essayer de venir aux États-Unis par bateau.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a récemment confirmé que tous les migrants interceptés par les garde-côtes américains au large des côtes américaines ne seront pas autorisés à entrer dans le pays – ils seront refoulés ou, s’ils expriment la crainte de retourner dans leur pays d’origine, rapatriés dans un tiers de campagne.

« Le moment n’est jamais venu de tenter une migration par mer », a déclaré Mayorkas lors d’une conférence de presse au début du mois. « Pour ceux qui risquent leur vie en le faisant, ce risque ne vaut pas la peine d’être pris. Permettez-moi d’être clair : si vous prenez la mer, vous ne viendrez pas aux États-Unis.

La politique n’est pas nouvelle. Les administrations précédentes, à la fois républicaines et démocrates, ont utilisé cette approche d’interdiction pour empêcher les migrants caribéens d’atteindre les côtes américaines. Mais bien que cela ait toujours été fait sous prétexte de protéger les migrants des dangers très réels de ce voyage, cela a conduit de nombreux Haïtiens à être renvoyés dans un certain danger dans leur pays d’origine au fil des ans et, sous les administrations des présidents George HW Bush et Bill Clinton, languissant dans ce qu’un juge fédéral a qualifié de « camp de prisonniers» à Guantanamo Bay, à Cuba, où ils ont été détenus après avoir été interceptés en mer.

A. Naomi Paik, professeur à l’Université de l’Illinois à Chicago, a étudié les témoignages de ces migrants pour son livre Anomalie : témoignage et réparation dans les camps de prisonniers américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Je l’ai donc appelée pour lui demander plus sur l’histoire des États-Unis en matière d’interception de bateaux de migrants haïtiens, ce que sont devenus les migrants détenus à Guantanamo et comment l’administration Biden peut mieux répondre aux besoins humanitaires des migrants haïtiens qui arrivent aux États-Unis aujourd’hui.

Notre conversation, modifiée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Nicole Naréa

Quand avons-nous déjà vu les États-Unis interdire aux migrants des Caraïbes de venir par bateau ?

A. Naomi Paik

Nous le faisons déjà depuis longtemps, notamment contre les migrants haïtiens. Ce n’est pas une nouvelle idée. C’est une question bipartite promue à la fois par les démocrates et les républicains. Et donc Biden s’appuie essentiellement sur cet outil d’interdiction qui a été bien développé.

La politique est née sous Ronald Reagan. Il a négocié un accord pour que le gouvernement haïtien accepte les rapatriés et restreigne la migration entre les États-Unis et Haïti. L’inquiétude concernant les migrants haïtiens est de longue date sur plusieurs administrations, mais Reagan a ajouté cette pièce transnationale où nous patrouillons dans les eaux internationales dans le but spécifique de refouler les migrants.

George HW Bush a intensifié le programme d’interdiction au début des années 90 après le coup d’État contre [Haitian President] Jean-Bertrand Aristide. Le coup d’État a visé de larges pans de la société civile. Des dizaines de milliers d’Haïtiens ont été contraints de quitter leur foyer. Et c’est ainsi qu’il autorisa le [US] Garde-côtes pour interdire les migrants puis les refouler.

Nicole Naréa

Cette pratique est-elle légale ?

A. Naomi Paik

La légitimité de [Bush’s policy] a été contestée en justice. Il s’agissait d’une série de trois cas déposés par des défenseurs des migrations haïtiennes contre l’État américain pour les avoir refoulés immédiatement et pour une détention indéfinie à Guantanamo. Ces affaires sont allées jusqu’à la Cour suprême, qui a statué que cela relevait des pouvoirs du président.

C’est une violation du principe de non-retour dans le droit international des réfugiés. C’est aussi une infraction au droit des eaux internationales parce que nous utilisons essentiellement les eaux internationales comme zones frontalières et que nous les surveillons comme s’il s’agissait des États-Unis.

Nicole Naréa

Je sais que vous avez écrit sur les détentions à Guantanamo. Pouvez-vous décrire les conditions ?

A. Naomi Paik

Le camp à son apogée comptait des dizaines de milliers de migrants. Il était très improvisé dans son architecture et ses dispositions pour les migrants. Vous avez fait installer ces grandes tentes sur cet aérodrome qui n’était plus en activité. Mais comme de plus en plus de gens ont commencé à venir, ils n’avaient même pas de lits de camp. Ils dormaient par terre sur du carton et les provisions de nourriture étaient rares.

Il y avait une grande bureaucratie ad hoc qui était principalement gérée par l’armée américaine, mais qui devait également impliquer les autorités de l’immigration et des traducteurs pour faciliter les entretiens. [for potential protections in the US] et faire correspondre les personnes qui ont réussi leur entretien avec des membres de leur famille aux États-Unis.

Mais il y a une autre itération du camp qui était beaucoup plus petite, qui comptait plusieurs centaines de détenus qui ne pouvaient pas retourner en Haïti en vertu du droit international parce qu’ils avaient passé avec succès leurs entretiens d’asile, mais ils n’étaient pas autorisés à entrer aux États-Unis parce que certains d’entre eux ou les membres de leur famille se sont révélés séropositifs.

Au lieu d’être sous ces grandes tentes, ils avaient des cabines, mais il n’y avait pas de vitres aux fenêtres, pas de cloisons délimitant les pièces pour l’intimité. Ils ont été exposés aux intempéries et aux éléments. La nourriture était vraiment horrible. Certains migrants parlaient de la façon dont la nourriture était avariée et contenait des asticots.

Ces personnes sont restées bloquées à Guantanamo pendant des années, attendant que ces affaires judiciaires aboutissent devant les tribunaux. Ils ont mis beaucoup d’espoir dans le président Bill Clinton, car pendant la campagne, il a dit qu’il allait les laisser partir, que c’était une tache terrible pour les États-Unis.

Et puis quand il a été élu, il n’a rien fait. La seule sortie qui leur était offerte était de retourner en Haïti. Tous risquaient de mourir s’ils revenaient, donc il n’y avait vraiment pas le choix du tout.

Nicole Naréa

Qu’est-il finalement arrivé aux Haïtiens qui y étaient détenus ?

A. Naomi Paik

La grande majorité des migrants qui sont passés par Guantanamo ont été renvoyés en Haïti. Un pourcentage beaucoup plus faible a pu être libéré sur parole aux États-Unis parce qu’ils ont réussi leurs entretiens d’asile.

Une affaire judiciaire qui contestait la détention illimitée à Guantanamo a en fait abouti au niveau du tribunal de district. Un juge a statué en faveur des migrants, affirmant essentiellement que le gouvernement américain devait soit rendre le camp habitable – fournir de vrais soins de santé, de vrais logements, de l’éducation – soit libérer les migrants ailleurs qu’en Haïti. Et donc [the Clinton administration] a décidé de relâcher les migrants aux États-Unis parce qu’il n’y avait aucun pays tiers qui voulait les emmener.

Nicole Naréa

Les États-Unis pourraient-ils à nouveau utiliser Guantanamo comme camp de détention pour migrants ?

A. Naomi Paik

Cette affaire a donné à l’administration Clinton une couverture politique pour permettre aux migrants haïtiens d’entrer aux États-Unis. Mais le ministère de la Justice a également menacé de faire appel de la décision devant une juridiction supérieure, ce qui aurait risqué [the migrants’ lawyers] perdre et faire en sorte que tous leurs clients restent en détention pendant la durée de l’appel.

Alors ils ont négocié un accord. Le gouvernement américain a déclaré : « Nous allons laisser entrer ces migrants. Mais nous voulons garder une certaine flexibilité. Nous ne voulons pas que cette décision du tribunal inférieur ait un précédent. Nous avons donc annulé le précédent.

Et c’est donc une affaire judiciaire vraiment importante en termes de réflexion sur ce qui se passe à Guantanamo maintenant. Les mémos de torture qui ont permis l’utilisation de Guantanamo [to detain terrorism suspects after 9/11] citer ce cas et dire que parce que le précédent a été annulé, ce site peut être utilisé pour une détention indéfinie.

Il y a eu des plans d’urgence autour d’un camp de migrants à Guantanamo. Il a donc toujours fait partie de la boîte à outils des États-Unis pour la gestion des migrations.

Nicole Naréa

Comment l’administration Biden peut-elle faire mieux cette fois-ci en ce qui concerne les migrants haïtiens ?

A. Naomi Paik

C’est la plus grande question sur la migration dans son ensemble – même pas seulement pour les migrants qui voyagent par la mer ou les demandeurs d’asile des Caraïbes. En tant que pays, nous devons nous tenir responsables de la création de ces conditions qui obligent les gens à quitter leur pays d’origine.

Et donc, il me semble le plus logique de ne pas fonder ce système autour de la détention, du contrôle social et de l’exclusion. Je pense que certaines des politiques les plus répressives de la politique migratoire américaine aujourd’hui ont été innovées contre les migrants haïtiens, comme [extending migration control beyond] L’espace territorial américain.

Nous le faisons maintenant avec le Mexique et l’Amérique centrale, en payant d’autres gouvernements pour qu’ils fassent notre restriction frontalière à notre place. Et ce qui est le plus troublant, c’est qu’il se développe et s’étend bien au-delà des États-Unis – regardez les politiques de l’Australie ou de l’Europe en Méditerranée, par exemple.

Nous devons nous débarrasser de l’idée que les migrants sont des problèmes à contrôler et à expulser, et considérer les migrants comme des personnes qui partent à cause des choses que nous avons faites à l’endroit où ils vivent.

Nicole Naréa

Vous parlez dans votre livre de l’impérialisme américain qui est à l’origine de l’instabilité et de l’émigration d’Haïti. Pouvez-vous décrire ce que vous entendez par là ?

A. Naomi Paik

Il faut remonter à la naissance d’Haïti en tant que nation. Cette nation est née de l’insurrection des esclaves contre leurs maîtres, contre l’une des colonies les plus riches de l’une des nations impériales les plus puissantes du monde à l’époque. [France]. C’était terrifiant pour les nations qui dépendaient d’une économie esclavagiste, y compris les États-Unis.

On parle de l’indemnité d’Haïti à la France [in which, following the Haitian Revolution, France forced Haiti to pay it 150 million francs to compensate for enslavers’ loss of income, in exchange for France’s recognition of the former colony’s independence] et sur la façon dont cette dette était gérée et financée par les banques internationales et américaines.

Nous avons donc en fait une dette envers Haïti pour avoir mis à genoux ce jeune pays dès le départ, économiquement et ensuite aussi politiquement. Il faut penser aux interventions militaires américaines en Haïti, y compris notre occupation militaire au début du 20e siècle. Nous avons soutenu des régimes dictatoriaux, puis sapé les régimes démocratiques qui tentaient de se dresser contre les États-Unis. Nous avions des politiques économiques très extractives.

Nous devons en fait réfléchir à cela dans le genre de longue haleine de la façon dont non seulement les États-Unis mais une grande partie du monde ont chassé ce pays et créé les conditions où Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.