Revue nationale

Seattle va réduire le budget de la police alors que les homicides atteignent le plus haut niveau en plus d’une décennie

Seattles se prépare à réduire le budget de la police de la ville alors que les homicides dans la ville atteignent leur plus haut niveau en plus d’une décennie.Le maire de Seattle, Jenny Durkan, est sur le point de signer un budget de la ville qui comprend une réduction de 18% au service de police de Seattle mouvement qui vient après que les militants de la réforme de la police ont exigé que le budget de la police soit réduit de moitié. Les appels à une réforme de la police ont abondé dans les villes du pays depuis mai, lorsque George Floyd est mort aux mains de la police à Minneapolis.Le conseil municipal a voté la semaine dernière pour réduire d’environ 69 millions de dollars le financement de la formation des officiers, des salaires et des heures supplémentaires, et se débarrasser. des postes vacants dans le service de police ainsi que des agents de stationnement transférés, des travailleurs de la santé mentale et des répartiteurs du service 911 à l’extérieur du ministère. L’objectif est de réinvestir à terme dans des alternatives à la police dans des situations telles que les crises de santé mentale.Pendant ce temps, Seattle avait connu 55 meurtres cette année depuis lundi, le plus haut niveau depuis au moins 2008, dernière année de données disponibles. La ville en difficulté souffre également d’un pic de crimes violents, avec 8 418 cambriolages, contre 7 634 l’année dernière, selon la police.La maire, démocrate, a déclaré la semaine dernière qu’elle pensait que la ville « jette les bases pour rendre systémique et des changements durables dans les services de police. « » Nous avons présenté à juste titre un plan qui vise à faire en sorte que SPD dispose d’un nombre suffisant d’agents pour répondre aux besoins en matière d’intervention et d’enquête au 911 dans toute la ville, tout en reconnaissant et en abordant les impacts disproportionnés des services de police sur les communautés de couleur, en particulier Les communautés noires « , a déclaré Durkan dans un communiqué. Le chef de la police Carmen Best a démissionné au cours de l’été en raison de désaccords avec le conseil municipal sur les coupes dans le budget de la police. l’appelant la zone de «protestation occupée par Capitol Hill», ou CHOP, après que la police ait abandonné son quartier est aux vandales et aux incendiaires. La police a accepté de ne pas répondre aux appels provenant de la «zone autonome» à moins qu’ils ne mettent la vie en danger. Plus tard ce mois-là, cependant, Durkan, qui avait précédemment prédit que la zone autonome allait inaugurer un «été d’amour» et a déclaré sa décision de se retirer la police de la région a reflété sa «confiance» dans les manifestants, a annoncé que la ville commencerait à démanteler la zone, citant des incidents de violence. Une fusillade à l’intérieur de la zone a fait un mort de 19 ans et un autre grièvement blessé. La police a déclaré avoir été accueillis par une foule violente qui leur a bloqué l’accès aux victimes.