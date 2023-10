Biden rédigeant l’affirmation des femmes américaines est sans fondement

Alors que le président Joe Biden apportait le soutien des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas, un TikTok viral a suggéré cette semaine que des femmes pourraient être enrôlées dans l’armée américaine.

Malgré aucune annonce de la Maison Blanche ou de Biden, la vidéo truffée de jurons a été visionnée des millions de fois ces derniers jours, rejetant les projets qui auraient été élaborés pour légiférer sur la conscription féminine.

La demande

Un TikTok par l’utilisateur nationalmechanicsgroup, alias John Robinson, publié le 13 octobre 2023 et consulté depuis 5,9 millions de fois, suggère que les États-Unis allaient commencer à enrôler des femmes dans l’armée.

Une légende au-dessus de la vidéo disait « vous n’enrôlez pas ma fille » à côté d’une description qui disait « nos soldats ne vont pas être utilisés pour vos problèmes#femmes #draft #war #israel #ucraine #palestine #biden #trump #military #marine #marines #airforce #airforce #army #fema #republican #democrat »

Au cours de la vidéo, Robinson a déclaré : « Permettez-moi de bien comprendre, vous voulez adopter une loi pour que ma fille soit enrôlée dans une autre de vos putains de guerres à l’étranger pour quelque chose que vous avez créé, donc vos fabricants d’armes pouvez gagner plus d’argent pour vos amis banquiers ? Ai-je bien compris ce putain de solide ou quoi ?

Les faits

Bien que la vidéo ne fasse pas explicitement référence au président Joe Biden, les critiques et le langage sont orientés vers une prétendue proposition politique.

Bien que les hashtags attachés au TikTok mentionnent Trump et Biden, ainsi que « démocrate » et « républicain », le message semble destiné aux dirigeants américains actuels.

Les références à l’IRS, à la FEMA, aux « guerres étrangères » et aux déficits de recrutement militaire américain soutiennent l’idée que ces invectives visent les dirigeants actuels.

Une conscription est un acte de sélection d’individus pour le service militaire obligatoire.

Rien n’indique que le gouvernement américain envisage d’enrôler des femmes dans l’armée américaine, et rien n’indique non plus qu’un recrutement américain soit imminent. Des vidéos plus récentes publiées par John Robinson n’ont fourni aucune autre source ou preuve pour étayer une telle conclusion.

Comme l’indique le programme américain de service sélectif, qui gère la conscription des citoyens, seuls les hommes peuvent s’inscrire pour être appelés au repêchage.

Le ministère américain de la Défense a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles une conscription reposait sur une lecture erronée de deux rapports de recrutement militaire, le Presse associée trouvé.

Semaine d’actualités a contacté un représentant du ministère américain de la Défense par e-mail et John Robinson via un e-mail fourni via leur TikTok pour commentaires.

Bien que Robinson n’ait pas cité de sources, un autre TikTok discutant de la possibilité d’une conscription féminine, publié il y a des semaines, est devenu viral avant les affirmations de Robinson.

Le président américain Joe Biden s’exprime au Tioga Marine Terminal le 13 octobre 2023 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Un TikTok viral cette semaine a suggéré que l’administration Biden prévoyait d’enrôler des femmes dans l’armée américaine.

Cette vidéopublié par l’utilisateur inversenews, alias Timothy James, le 19 septembre 2023, avec la légende « Femmes militaires enrôlées PROBABLEMENT », a désormais été regardé plus de 4,3 millions de fois.

Au début du TikTok, James a déclaré : « Mesdames de 18 à 26 ans, j’espère que vous êtes prêtes à être enrôlées. Ce ne sont pas seulement les garçons qui seront enrôlés pendant la Troisième Guerre mondiale. »

La vidéo continue en mentionnant plusieurs reportages sur les déficits de recrutement militaire américain, tout comme la vidéo de Robinson, et les propositions législatives historiques pour la conscription féminine.

Depuis sa publication en septembre, la vidéo de James a été « cousue » à plusieurs reprises, grâce à laquelle d’autres utilisateurs de TikTok peuvent prendre un extrait d’une autre vidéo pour l’inclure dans leur propre contenu. Plusieurs de ceux-ci clips « cousus » avoir été consulté des millions de fois au cours des derniers jours.

Cependant, l’affirmation de James concernant une conscription féminine « probable » a besoin d’être contextuelle.

Le TikTok de James cite un article sur les propositions de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour 2022 qui recommandaient que les femmes soient obligées de s’inscrire à la conscription militaire. Cette proposition a été retirée du projet de loi final, a rapporté le Service de recherche du Congrès.

La vidéo mentionne également des amendements à la NDAA de l’année suivante, qui incluaient également la proposition visant à permettre la conscription féminine. Encore une fois, la proposition a été faite plus tard supprimé de la version finale du projet de loiédicté par le président plus tôt cette année.

Semaine d’actualités a contacté un représentant de la Maison Blanche par e-mail pour commentaires.

La décision

FAUX.

Rien ne prouve que des femmes rejoindront le projet. L’utilisateur de TikTok qui a partagé cette affirmation l’a présentée sans sources.

Le Département américain de la Défense a récemment rejeté les allégations formulées ailleurs selon lesquelles il envisageait de recruter des hommes américains, sans parler des femmes qui, en vertu de la législation actuelle, ne peuvent pas être enrôlées.

