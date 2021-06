Biden recule la menace de veto sur les infrastructures au milieu du recul du GOP

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annulé samedi une menace d’opposer son veto à son accord d’infrastructure bipartite au milieu d’un recul intense des républicains qui a compromis le fragile accord un jour seulement après sa conclusion.

Dans une déclaration préparée, Biden a déclaré qu’il « avait naturellement bouleversé certains républicains » lorsqu’il a déclaré jeudi qu’il ne signerait l’accord sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars que si le Congrès adoptait également un paquet de plusieurs billions de dollars axé sur « l’infrastructure humaine » décrit dans son plan américain pour les familles. .

« Mes commentaires ont également donné l’impression que je lançais une menace de veto sur le plan même que je venais d’accepter, ce qui n’était certainement pas mon intention », a déclaré Biden.

Les républicains – y compris certains des 11 sénateurs du GOP qui ont accepté l’accord bipartite – ont fulminé contre la condition, arguant qu’ils n’avaient jamais entendu le président la soulever pendant les négociations. Certains ont menacé de retirer leur soutien. La sénatrice Lindsey Graham, RS.C., a tweeté : « Pas d’accord par extorsion ! » Et le sénateur Jerry Moran, R-Kan, aurait eu des doutes.

« Pour être clair », a déclaré Biden samedi, « notre accord bipartite n’empêche pas les républicains de tenter de faire échouer mon plan pour les familles ; de même, ils ne devraient avoir aucune objection à mes efforts dévoués pour faire adopter ce plan pour les familles et d’autres propositions en tandem. Nous allons laisser le peuple américain – et le Congrès – décider.

« L’essentiel est le suivant : j’ai donné ma parole pour soutenir le plan d’infrastructure, et c’est ce que j’ai l’intention de faire.

Pour apaiser les sénateurs républicains, l’accord d’infrastructure bipartite de Biden ne comprend que des dépenses pour les infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les voies ferrées, l’Internet haut débit, les conduites d’eau et d’égout et les véhicules électriques. Il fait face à des pressions de la part des progressistes pour qu’il mette également en œuvre des initiatives climatiques et une «infrastructure humaine» – exclue de l’accord bipartite – qui comprend l’expansion des soins à domicile, des garderies subventionnées, une prématernelle universelle, des congés familiaux payés nationaux et un collège communautaire gratuit.

Biden a clairement indiqué qu’il poursuivait une « stratégie à double voie » qui consiste à rechercher l’approbation du Congrès du projet de loi sur les infrastructures avec les républicains et « l’infrastructure humaine » avec uniquement les démocrates.

Pour faire passer ce dernier, il s’appuie sur une manœuvre législative appelée réconciliation, qui permettrait aux démocrates de l’approuver à la majorité simple au Sénat 50-50, la vice-présidente Kamala Harris rompant une éventuelle égalité.

Biden est ouvert sur cette stratégie depuis des semaines. Mais jusqu’à jeudi – immédiatement après avoir annoncé l’accord – le président n’avait pas fait de l’adoption du paquet de réconciliation une condition pour lui de signer le projet de loi sur les infrastructures.

« S’ils ne viennent pas (les deux), je ne le signe pas. Très simple », a déclaré Biden jeudi.

Sa retraite survient un jour après que la Maison Blanche ait été défiante que la position du président soit restée la même depuis le début. « Ce n’est pas un secret », a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki lors du briefing de vendredi à la Maison Blanche. « Il ne l’a pas dit doucement. Il ne l’a même pas chuchoté. Il l’a dit très fort.

Pour adopter le projet de loi sur les infrastructures, Biden est confronté au double défi de garder les démocrates et les républicains à bord. Avec 11 républicains et 10 démocrates soutenant l’accord bipartite, l’accord semblait initialement avoir de fortes chances de franchir le seuil des 60 voix pour vaincre un flibustier. Mais ensuite, les républicains ont critiqué le fait que Biden les a aveuglés avec son état.

« Certains autres démocrates ont déclaré qu’ils pourraient s’opposer au plan d’infrastructure car il omet des éléments qu’ils jugent importants: c’est une erreur, à mon avis », a déclaré Biden. « Certains républicains disent maintenant qu’ils pourraient s’opposer au plan d’infrastructure parce que j’essaie aussi de faire passer le plan américain pour les familles : c’est aussi une erreur, à mon avis.

« J’ai l’intention de travailler dur pour les faire adopter tous les deux, car notre pays a besoin des deux. … En fin de compte, je suis convaincu que le Congrès les aura tous les deux sur mon bureau, afin que je puisse signer chaque projet de loi rapidement. »

