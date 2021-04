Suite à l’arrestation d’intellectuels arméniens et de dirigeants communautaires à Constantinople – maintenant connue sous le nom d’Istanbul – par les autorités ottomanes, environ 1,5 million d’Arméniens ont été tués lors des événements connus sous le nom de Meds Yeghern qui ont eu lieu de 1915 à 1923.

« Un monde non souillé par les maux quotidiens du sectarisme et de l’intolérance, où les droits de l’homme sont respectés et où tout le monde peut vivre sa vie dans la dignité et la sécurité », a déclaré Biden. « Renouvelons notre résolution commune d’empêcher que de futures atrocités ne se produisent n’importe où dans le monde. Et poursuivons la guérison et la réconciliation pour tous les peuples du monde. »

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré samedi que la déclaration de l’administration Biden «ouvrirait une blessure profonde qui sape notre confiance mutuelle et notre amitié».

Lisez la déclaration complète de la Maison Blanche:

Chaque année, ce jour-là, nous nous souvenons de la vie de tous ceux qui sont morts lors du génocide arménien de l’ère ottomane et nous nous engageons à nouveau à empêcher qu’une telle atrocité ne se reproduise. À partir du 24 avril 1915, avec l’arrestation d’intellectuels arméniens et de dirigeants communautaires à Constantinople par les autorités ottomanes, un million et demi d’Arméniens ont été déportés, massacrés ou ont marché vers la mort dans une campagne d’extermination. Nous rendons hommage aux victimes des Meds Yeghern afin que les horreurs de ce qui s’est passé ne soient jamais perdues pour l’histoire. Et nous nous en souvenons pour rester toujours vigilants contre l’influence corrosive de la haine sous toutes ses formes.

Parmi ceux qui ont survécu, la plupart ont été contraints de trouver de nouvelles maisons et de nouvelles vies dans le monde, y compris aux États-Unis. Avec force et résilience, le peuple arménien a survécu et reconstruit sa communauté. Au fil des décennies, les immigrants arméniens ont enrichi les États-Unis d’innombrables façons, mais ils n’ont jamais oublié l’histoire tragique qui a amené tant de leurs ancêtres sur nos côtes. Nous honorons leur histoire. Nous voyons cette douleur. Nous affirmons l’histoire. Nous ne faisons pas cela pour blâmer mais pour nous assurer que ce qui s’est passé ne se répète jamais.

Aujourd’hui, alors que nous pleurons ce qui a été perdu, tournons aussi nos yeux vers l’avenir – vers le monde que nous souhaitons construire pour nos enfants. Un monde non souillé par les maux quotidiens du sectarisme et de l’intolérance, où les droits de l’homme sont respectés et où chacun peut mener sa vie dans la dignité et la sécurité. Renouvelons notre résolution commune d’empêcher que de futures atrocités ne se produisent partout dans le monde. Et poursuivons la guérison et la réconciliation pour tous les peuples du monde.

Le peuple américain honore tous ces Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd’hui.