Biden reçoit l’approbation de l’UAW avec un discours à la conférence

Pourtant, M. Fain avait fait travailler le président pour obtenir son aval.

M. Biden est apparu à plusieurs événements de l’UAW pour prouver sa bonne foi auprès des dirigeants et de la base du groupe. En septembre, M. Biden a saisi un mégaphone et s’est joint aux travailleurs de l’automobile en grève dans le Michigan, devenant ainsi le premier président en exercice à rejoindre une ligne de piquetage dans une démonstration extraordinaire de soutien aux travailleurs exigeant de meilleurs salaires. Lorsque le contrat a été remporté, M. Biden portait un T-shirt rouge et est apparu devant les travailleurs de l’Illinois.

“Je suis impliqué dans l’UAW depuis plus longtemps que vous”, a déclaré le président, alors âgé de 80 ans, à la foule bruyante lors d’un événement en novembre, après que le syndicat soit parvenu à un accord avec Ford, General Motors et Stellantis sur un contrat. qui comprenait des augmentations de salaire et la réouverture d’une usine à Belvidere, dans l’Illinois.

Lors de cet événement, il a fustigé M. Trump pour avoir insisté sur le fait que les véhicules électriques entraîneraient la perte de milliers d’emplois dans le secteur manufacturier.

« Eh bien, comme presque tout ce qu’il a dit, il a tort », avait déclaré M. Biden à l’époque. « Et vous lui avez prouvé qu’il avait tort. Au lieu d’une baisse de salaire, vous avez obtenu des gains records. Au lieu de réduire le nombre d’emplois, vous avez obtenu un engagement pour des milliers d’emplois supplémentaires. »

Les responsables syndicaux affirment souvent que M. Biden s’est montré plus virulent que n’importe quel président depuis des décennies en soutenant le mouvement syndical. Il est apparu dans une vidéo alors que les travailleurs d’Amazon en Alabama cherchaient à se syndiquer, avertissant qu’« il ne devrait y avoir aucune intimidation, aucune coercition, aucune menace, aucune propagande antisyndicale », et a dénoncé Kellogg pour son projet de remplacer définitivement les grévistes. (La grève a été résolue avant que l’entreprise ne prenne cette mesure.)