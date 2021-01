NEWARK, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden a reçu lundi sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus, trois semaines après avoir fait rouler sa première avec des caméras de télévision pour tenter de rassurer le public américain sur le fait que les inoculations sont sûres.

Biden a retiré sa veste de sport pour révéler un t-shirt sombre à manches courtes en dessous et a dit: «À vos marques, prêts, partez.» L’infirmière en chef Ric Cumin a administré le vaccin Pfizer à l’hôpital Christiana de Newark, dans le Delaware, près du domicile du président élu.

Des scènes de la procédure ont été diffusées sur le câble quelques instants après qu’elle se soit produite.

Biden a eu sa première chance le 21 décembre lors d’une procédure télévisée. Le virus a maintenant tué près de 375 000 personnes aux États-Unis – environ 60 000 de plus que lorsque le président élu a reçu sa première vaccination – et continue de bouleverser la vie dans le monde entier.

Dans de brefs commentaires aux journalistes après son tir, Biden a déclaré qu’il avait confiance en son équipe de lutte contre le COVID-19 pour atteindre des objectifs de taux de vaccination ambitieux après sa prise de fonction le 20 janvier. Il a également appelé le taux actuel de milliers de personnes qui meurent chaque jour. dépasser les bornes. »

Le vaccin Pfizer-BioNTech nécessite une deuxième injection environ trois semaines après la première vaccination. Pour un autre vaccin produit par Moderna, c’est quatre semaines. Les vaccins à injection unique sont toujours en cours de test.

L’équipe de transition de Biden a promis de libérer autant de doses de vaccin que possible, plutôt que de poursuivre la politique de Trump de retenir des millions de doses pour s’assurer qu’il y aurait suffisamment d’approvisionnement pour permettre à ceux qui reçoivent le premier vaccin d’en obtenir un second. L’objectif de Biden est de protéger plus de personnes, plus rapidement, a annoncé son équipe la semaine dernière.

Le plan n’impliquerait pas de réduire de moitié les vaccins à deux doses, une stratégie que les scientifiques de haut niveau du gouvernement déconseillent. Au lieu de cela, il accélérerait l’expédition des premières doses et utiliserait les leviers du pouvoir gouvernemental pour fournir les secondes doses requises en temps opportun.

Comme Biden, le vice-président Mike Pence et d’autres dirigeants nationaux ont reçu avant Noël, les premiers cycles de vaccination. Le président Donald Trump ne l’a pas fait, bien qu’il ait été hospitalisé pour COVID-19 en octobre et qu’il ait reçu un traitement expérimental d’anticorps monoclonaux qu’il a crédité pour son rétablissement rapide. Un conseil consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré que les personnes qui ont reçu ce traitement devraient attendre au moins 90 jours pour être vaccinées afin d’éviter toute interférence potentielle.

__

Weissert a rapporté de Washington.