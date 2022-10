Biden recevra une injection de rappel COVID-19 mise à jour et fera la promotion du vaccin

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden devait recevoir son vaccin de rappel COVID-19 mis à jour mardi et exhorter le public à obtenir le leur pour assurer une saison des fêtes en bonne santé.

Biden devait se présenter à la Maison Blanche avec les médecins qui dirigent les efforts de l’administration contre la propagation du coronavirus.

Ils devaient être rejoints par des dirigeants de plusieurs grandes chaînes de pharmacies, qui redoublent d’efforts pour aider les gens à obtenir une dose de vaccin COVID-19 qui a été reformulé pour cibler les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’omicron, le les souches les plus dominantes aux États-Unis.

Plus de 20 millions de personnes, dont près de 1 personne âgée sur 5, ont déjà reçu le rappel COVID-19 mis à jour, a déclaré la Maison Blanche.

Biden devrait à nouveau appeler les chefs d’entreprise, éducatifs et civils à faire plus pour encourager leurs communautés à obtenir les vaccins mis à jour, qui sont gratuits.

Trois virus respiratoires circulent actuellement aux États-Unis : la grippe, le COVID-19 et le VRS, ou virus respiratoire syncytial, a déclaré le Dr Ashish Jha, responsable de la réponse de la Maison Blanche au COVID-19.

Jha a déclaré lors de plusieurs apparitions matinales dans des émissions de télévision que la combinaison d’un vaccin contre la grippe et d’un rappel COVID mis à jour aidera désormais les gens à éviter les maladies graves et à rester hors de l’hôpital alors qu’ils se préparent à célébrer Thanksgiving et d’autres vacances avec leurs amis et leur famille.

Le VRS affecte les enfants, mais il n’y a pas de vaccin disponible pour le traiter, bien que les entreprises travaillent à en développer un, a-t-il déclaré.

“Donc, si les gens sortaient et recevaient leurs vaccins, nous pourrions vraiment nous en sortir sans avoir beaucoup de problèmes”, a déclaré Jha mardi sur “CBS Mornings”.

«Si vous comptez sur votre ancien vaccin d’il y a neuf mois ou sur une infection d’il y a un an, cela ne suffira probablement pas et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous exhortons tous les Américains – mais en particulier les Américains plus âgés, en particulier les personnes âgées – pour obtenir le nouveau vaccin COVID mis à jour, car je pense que cela va faire une très grande différence », a déclaré Jha sur « Today » sur NBC.

Biden a dû attendre quelques mois pour obtenir son rappel COVID mis à jour car il a été infecté, puis réinfecté, par COVID-19 au cours de l’été.

Darlene Superville, Associated Press