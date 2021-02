Biden recadre son objectif de réouverture des écoles élémentaires

MILWAUKEE (AP) – Le président Joe Biden promet qu’une majorité d’écoles élémentaires seront ouvertes cinq jours par semaine à la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir, réaffirmant son objectif après que son administration a été critiquée lorsque des assistants ont déclaré que les écoles seraient considérées comme ouvertes s’ils organisaient un apprentissage en personne un seul jour par semaine.

Les commentaires de Biden, lors d’une mairie de CNN à Milwaukee, ont marqué sa déclaration la plus claire à ce jour sur la réouverture des écoles. Biden s’était engagé en décembre à rouvrir «la majorité de nos écoles» au cours de ses 100 premiers jours, mais a depuis été confronté à des questions croissantes sur la façon dont il définirait et atteindrait cet objectif, les districts scolaires fonctionnant sous un patchwork de différents apprentissages virtuels et en personne. arrangements à l’échelle nationale.

« J’ai dit d’ouvrir la majorité des écoles de la maternelle à la huitième année, car elles sont les plus faciles à ouvrir, les plus nécessaires pour être ouvertes en termes d’impact sur les enfants et les familles qui doivent rester à la maison », a déclaré Biden.

Il a déclaré que les commentaires de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, plus tôt ce mois-ci, selon lesquelles un jour par semaine d’apprentissage en personne permettrait d’atteindre son objectif étaient «une erreur de communication».

Interrogé sur la date à laquelle le pays reviendrait de la maternelle à la huitième année pour apprendre en personne cinq jours par semaine, Biden a déclaré: «Nous serons proches de cela à la fin des 100 premiers jours.» Il a dit qu’il s’attendait à ce que de nombreuses écoles poussent pour rester ouvertes pendant l’été, mais a suggéré que la réouverture prendrait plus de temps pour les écoles secondaires en raison d’un risque plus élevé de contagion chez les étudiants plus âgés.

La mairie a abordé une série de problèmes liés au coronavirus, des protections pour les petites entreprises aux plans de vaccination de l’administration. Biden a déclaré qu’à la fin du mois de juillet, 600 millions de doses de vaccin seraient disponibles, suffisamment pour vacciner chaque Américain.

Mais avec plusieurs de ses réponses, il a cherché à souligner la nécessité de financement pour atteindre ses objectifs. La mairie visait à vendre son programme d’aide aux coronavirus de 1,9 billion de dollars directement au peuple américain, dans le cadre d’un effort visant en partie à faire pression sur les législateurs républicains et à recentrer le Congrès sur l’adoption rapide du projet de loi maintenant que le procès de destitution de son prédécesseur est derrière lui. .

Biden a souligné à quel point il voulait aller au-delà de Donald Trump mardi soir, refusant à plusieurs reprises de parler de l’ancien président et disant à un moment donné: «Je suis fatigué de parler de Donald Trump.»

«Depuis quatre ans, tout ce qui fait les manchettes, c’est Trump. Pour les quatre prochaines années, je veux m’assurer que toutes les nouvelles sont le peuple américain », a-t-il dit, sous les applaudissements du public.

Au cours de la mairie, Biden a également offert une idée de la position modérée qui l’a aidé à gagner des États violets comme le Wisconsin en 2020. Il a résisté à la demande d’un questionneur demandant à son administration d’adopter l’objectif progressif d’annuler 50000 $ de dette de prêt étudiant, réitérant son engagement à pardonner seulement 10 000 $. Il a suggéré que l’un des moyens d’améliorer les services de police était de fournir plus de financement aux services de police, ce qui allait à l’encontre des appels de certains progressistes pour dissiper la police. Il a également déclaré qu’il était optimiste quant à l’adoption d’une loi pour étudier les réformes de la police.

Il a également pesé sur le projet de loi sur l’immigration que son administration devrait dévoiler cette semaine. Biden a affirmé qu’une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants sans papiers est essentielle pour tout projet de loi qu’il soutiendra, mais a également suggéré qu’il serait ouvert à une approche fragmentaire de la réforme de l’immigration plutôt qu’à un projet de loi complet, si nécessaire.

«Il y a des choses que je ferais tout seul, mais pas au prix de dire que je ne ferai jamais l’autre», a-t-il déclaré.

Biden semblait se délecter de sa première opportunité d’interaction prolongée avec des Américains ordinaires depuis l’inauguration. Réconfortant un élève de deuxième année qui n’a pas pu aller à l’école et s’inquiétait de contracter le virus, Biden a dit à la fille que les enfants sont moins susceptibles d’être infectés, ajoutant: «Je ne m’en soucierais pas, bébé, je le promets. tu. »

Il a également offert une description intime de la vie à la Maison Blanche, exprimant son inconfort à l’idée d’être entretenu par le personnel. Avec environ un mois de vie à la Maison Blanche à son actif, Biden a plaisanté en disant qu’il se réveillait le matin, regardait sa femme, Jill, et demandait: «Où diable sommes-nous?»

Biden a souligné que son énorme projet de loi d’aide aux virus bénéficiait déjà d’un large soutien public et a noté que certains analystes se sont prononcés en faveur de dépenses gouvernementales importantes pour aider à stimuler l’économie.

« C’est maintenant le temps que nous devrions passer », a déclaré Biden.

La Chambre devrait voter sur la mesure la semaine prochaine.

Biden a atterri sur un tarmac glissant et enneigé par temps sous le point de congélation environ 90 minutes avant le programme du soir. Il a répondu aux questions d’un petit public de démocrates, de républicains et d’indépendants invités à un petit rassemblement socialement éloigné au théâtre historique Pabst.

Le voyage de Biden au Wisconsin, un État du champ de bataille politique qu’il a remporté de justesse en novembre dernier, intervient alors que les taux d’infection à coronavirus et les décès chutent après que le pays ait enduré les deux mois les plus meurtriers jusqu’à présent de la pandémie. La Maison Blanche fait également état d’une augmentation de l’administration de vaccins dans tout le pays après un démarrage lent.

Mais Biden a souligné que le pays avait encore un long chemin à parcourir alors que des milliers d’Américains meurent chaque jour dans la pire crise de santé publique américaine depuis un siècle. Le virus en a tué plus de 485 000 et de nouvelles variantes compliquent l’effort de réponse.

L’administration Biden essaie de faire vacciner suffisamment d’Américains pour obtenir une «immunité collective» et permettre à la vie de retrouver un semblant de normalité. Mais on ne sait pas quand la vaccination sera largement accessible aux Américains.

L’équipe de Biden espère que le financement fourni dans le projet de loi d’aide aux coronavirus aidera à accélérer la production et la distribution de vaccins. Son équipe soutient également que le gouvernement fédéral doit garder ouvert le robinet de l’aide gouvernementale pour aider les personnes qui souffrent économiquement et pour ramener le pays aux niveaux d’emploi d’avant la pandémie.

Mais de nombreux législateurs du GOP continuent de se hérisser au prix d’un forfait qui demande l’envoi de 1 400 $ de chèques à la plupart des Américains ainsi qu’une assistance pour les entreprises, les écoles, les propriétaires et les locataires.