Biden réagit au plan des évêques catholiques de lui refuser la Sainte Communion en raison d’opinions favorables à l’avortement – RT USA News

Les évêques catholiques américains ont massivement approuvé la rédaction d’un document qui exposera leur position sur les politiciens pro-avortement recevant la Sainte Communion. Le vote est largement considéré comme une réprimande du président Joe Biden.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) a annoncé vendredi avoir voté 168 pour et 55 contre la rédaction d’un document condamnant les politiciens catholiques qui soutiennent l’avortement – ​​comme le président Joe Biden. Le document proposé nécessitera un vote à la majorité des deux tiers pour être officiellement adopté lors de la prochaine réunion en personne de la conférence, probablement après le vote de vendredi.





Biden est le premier président catholique des États-Unis depuis John F. Kennedy et est souvent photographié en train d’assister à la messe avec sa famille. Cependant, Biden est un partisan de l’avortement, et l’un de ses premiers décrets après son entrée en fonction en janvier était d’abroger une interdiction de l’administration Trump de fournir une aide étrangère aux ONG qui pratiquent l’avortement. Il a également ordonné au ministère de la Santé et des Services sociaux de revoir une politique de l’ère Trump refusant les subventions fédérales aux prestataires d’avortement aux États-Unis, et a retiré le pays de la « Déclaration de consensus de Genève » anti-avortement, qui reconnaissait que « il n’y a pas de droit international à l’avortement. »

Inutile de dire que ces points de vue sont en contradiction avec ceux de l’Église catholique. S’exprimant lors de la conférence de cette semaine, l’évêque Donald Hying de Madison, dans le Wisconsin, a déclaré que son troupeau est confus par l’idée d’un président catholique qui promeut « l’agenda pro-avortement le plus radical de l’histoire » et recherchent « direction » de Hying et de ses collègues évêques, a rapporté AP.

D’autres, cependant, se sont prononcés contre la « l’armement de l’Eucharistie », affirmant que si Biden finissait par se voir refuser le sacrement de la communion, cela pourrait nuire à la position de l’Église pour s’exprimer sur les questions politiques et sociales à l’avenir.





Même si le président du comité de doctrine de l’USCCB, l’évêque Kevin Rhoades de Fort Wayne, dans l’Indiana, a déclaré que le document ne mentionnerait pas nommément Biden, le président serait néanmoins la plus haute personnalité publique touchée par celui-ci.

Interrogé vendredi sur le vote des évêques, Biden a déclaré aux journalistes « C’est une affaire privée, et je ne pense pas que cela va arriver. »

Biden ressemblait à un cerf dans les phares à l'instant alors qu'un journaliste lui demandait ce qu'il pensait des évêques catholiques américains qui prenaient des mesures pour le réprimander en raison de ses actions contradictoires sur l'avortement : « C'est une affaire privée et je ne pense pas que cela va se produire. »

Biden a probablement raison. Si l’USCCB adopte une doctrine lui interdisant de recevoir la communion, les évêques individuels pourront prendre leur propre décision quant à l’opportunité de donner le sacrement au président.

