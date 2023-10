Biden rassure l’OTAN et le G7 sur l’engagement américain envers l’Ukraine

WASHINGTON – Le président Joe Biden a convoqué mardi un appel avec les principaux alliés des États-Unis pour souligner l’engagement des États-Unis à aider l’Ukraine alors que les républicains radicaux de la Chambre repoussent un soutien supplémentaire à cette nation en difficulté.

Biden s’est entretenu avec les dirigeants des pays du G7, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, de la Commission européenne et du Conseil européen pour coordonner le soutien à l’Ukraine.

« Les dirigeants ont convenu que [Russian leader Vladimir] Poutine a fait une erreur de calcul stratégique en envahissant l’Ukraine et a souligné les lourdes pertes russes sur le champ de bataille et la perte de capacités comme preuve de cela », selon un communiqué du Royaume-Uni de l’appel, auquel participaient également les dirigeants de la Pologne et de la Roumanie.

« Ils ont souligné que l’Ukraine et l’alliance occidentale sont à la fois plus fortes et plus unies qu’elles ne l’étaient avant l’invasion à grande échelle de Poutine », indique le communiqué.

L’appel de Biden intervient alors qu’il tente de faire passer le financement de l’Ukraine par le Congrès.

Malgré le soutien des deux partis au Sénat, une poignée de républicains radicaux à la Chambre ont rejeté toute aide supplémentaire.

Samedi, Biden a signé une mesure de financement provisoire adoptée par le Congrès pour éviter la fermeture du gouvernement fédéral. La mesure manquait notamment d’aide à l’Ukraine.

Biden a déclaré dimanche qu’il s’attendait à ce que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., « tienne son engagement à garantir le passage et le soutien nécessaire » pour financer la défense de l’Ukraine.

McCarthy a nié lundi l’existence d’un accord secret entre lui et le président démocrate visant à voter plus tard pour le financement de l’Ukraine en échange de l’approbation par le Sénat de la mesure à court terme et de la signature de Biden.

Plus tard lundi, le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, a pris des mesures pour tenter d’évincer McCarthy de son poste de président, affirmant qu’il ne représente pas les intérêts de la conférence républicaine, notamment sur la question du financement de l’Ukraine.

Gaetz a demandé lundi : « Quel était l’accord secret sur l’Ukraine ? »