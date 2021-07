Biden ralliera les démocrates du Sénat sur les objectifs de dépenses après avoir atteint un accord budgétaire de 3 500 milliards de dollars

Le président Joe Biden doit rencontrer le caucus démocrate du Sénat mercredi pour renforcer le soutien à ses vastes objectifs d’infrastructure et d’investissement économique, quelques heures après que les législateurs ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord sur une résolution budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

Cet accord budgétaire, qui dépenserait 3 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, s’ajoutera aux quelque 600 milliards de dollars de nouvelles dépenses contenues dans un plan d’infrastructure bipartite, ont déclaré les démocrates mardi soir.

Ils ont déclaré que le plan budgétaire était entièrement payé et qu’il élargirait la couverture de Medicare pour les prestations dentaires, visuelles et auditives – deux caractéristiques qui pourraient aider les démocrates modérés et progressistes à le soutenir, respectivement.

Mercredi, lors d’un déjeuner du caucus à huis clos au Capitole, Biden ralliera les démocrates et « nous conduira à obtenir ce merveilleux plan », a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.