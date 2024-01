Biden rallie les démocrates du Sunshine State : « Nous pouvons gagner la Floride »

Politique





Le président Biden a eu des perspectives ensoleillées en Floride mardi, déclarant aux démocrates là-bas « nous pouvons gagner » en 2024 – après des années de défaites électorales dans l’État violet autrefois par excellence.

“Ici, en Floride, vous avez reçu une vraie dose de ‘Trump-isme'”, a déclaré sans détour Biden à la foule lors d’une collecte de fonds à Jupiter, se faisant le signe de la croix et qualifiant son prédécesseur de “type inhabituel”, selon une transcription de la Maison Blanche.

« Il faut s’organiser, mobiliser le vote. Je pense que nous pouvons gagner la Floride. Je pense que les démocrates peuvent gagner en Floride.

Biden, 81 ans, a perdu le Sunshine State face à l’ancien président Donald Trump de 47,9 % à 51,2 % en 2020.

L’ancien président Barack Obama a remporté de justesse l’État en 2012 et 2008.

Mais depuis, la fortune des démocrates en Floride n’a fait qu’empirer. Ils n’ont plus de titulaires de fonctions à l’échelle de l’État, ce qu’ils n’ont pas remporté depuis 2018.

Des courses autrefois compétitives se sont récemment transformées en victoires républicaines.

Par exemple, en 2022, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a battu son challenger et prédécesseur démocrate Charlie Crist de près de 20 points de pourcentage.

Lors de sa première élection en 2018, DeSantis avait à peine gagné avec moins d’un point de pourcentage. Un phénomène similaire s’est également produit lors des élections sénatoriales.

Le président Biden a exhorté les démocrates à se mobiliser et à poursuivre la lutte en Floride. REUTERS

Vers 2018, les démocrates comptaient environ 257 175 électeurs inscrits de plus que les républicains, selon la Division des élections de Floride.

Désormais, les Républicains en ont 779 701 plus d’électeurs inscritsselon les chiffres les plus récents de 2023.

L’année dernière, DeSantis a salué le revirement du Parti républicain en Floride, déplorant que le Parti démocrate ait été transformé en une « carcasse morte et pourrie » dans son État.

En plus d’être le territoire de DeSantis, qui a mis fin à sa candidature à la présidence plus tôt ce mois-ci, la Floride est également l’État d’origine de Trump.

Pourtant, lors de son aventure dans le pays Trump, Biden a maintenu son optimisme.

Le président Biden a qualifié Donald Trump de « gars inhabituel ». AFP via Getty Images

“Quand nous ferons cela, nous pourrons regarder en arrière et dire quelque chose que peu de générations sont capables de dire : lorsque la démocratie américaine était en danger, comme c’est le cas aujourd’hui, nous l’avons sauvée”, a-t-il poursuivi lors de son discours au Pelican. Club mardi.

Biden a également souligné : « Nous devons garder la Maison Blanche, nous devons garder le Sénat et nous devons reconquérir la Chambre. »

Le Post a contacté le bureau du gouverneur pour obtenir ses commentaires.

Ron DeSantis a salué les faiblesses du Parti démocrate dans cet État autrefois champ de bataille. PA

Trump, 77 ans, le favori du candidat républicain, a à l’inverse exprimé l’espoir de pouvoir renverser les États d’un bleu profond en novembre.

“L’une des autres choses que je vais faire – et je serai peut-être stupide de le faire – est de faire un jeu lourd pour New York, un jeu lourd pour le New Jersey, un jeu lourd pour Virginia, un jeu lourd pour Nouveau-Mexique, et un jeu difficile pour un État qui n’a pas été gagné depuis des années, le Minnesota », Trump a dit à Breitbart.

Les principaux républicains de New York ont ​​révélé que Trump envisageait un rassemblement à succès dans le sud du Bronx, comme l’avait précédemment rapporté The Post.











