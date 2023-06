Biden, qui cherche à renforcer le soutien hispanique, fait face à des pressions pour obtenir les bons détails de la sensibilisation de 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Joe Biden a juré en 2020 de travailler « comme le diable » pour dynamiser les électeurs hispaniques, et s’est envolé pour la Floride sept semaines avant le jour du scrutin pour faire exactement cela. Mais alors qu’il montait sur le podium lors d’un événement du Mois du patrimoine hispanique près de Disney World, Biden a déclaré: « J’ai juste une chose à dire » et a utilisé son téléphone pour jouer un rôle dans « Despacito ».

C’était un hommage au chanteur du hit reggaeton, Luis Fonsi, qui avait présenté Biden et crié: « Danse un peu, Joe ». Pourtant, le geste a déclenché une réaction rapide en ligne de la part de certains Hispaniques, qui y voyaient un jeu visant à déprécier les stéréotypes – preuve que même si la sensibilisation est importante, ne pas adopter le bon ton culturel peut saper ces efforts.

« Les détails comptent vraiment pour les gens parce qu’il s’agit de respecter leurs origines, de respecter leur histoire, de respecter leur culture », a déclaré Grecia Lima, directrice politique nationale de Community Change Action. « Ce n’est pas une partie insignifiante de ce avec quoi les campagnes vont devoir lutter dans le cycle ’24. »

Biden n’est pas le premier politicien à frapper une note aigre en essayant de se connecter à travers les lignes culturelles, mais le retour de bâton qu’il a rencontré illustre un plus grand défi auquel sont confrontés le président et son parti alors qu’il cherche un deuxième mandat l’année prochaine.

Selon les enquêtes du Pew Research Center, les électeurs hispaniques, qui constituent depuis longtemps une circonscription centrale pour les démocrates, les ont soutenus de manière fiable sur la base de questions politiques de fond, des soins de santé à la gestion de l’économie. Mais des signes récents que les républicains ont fait des percées auprès de ces électeurs renforcent le sentiment que les démocrates ont du travail à faire pour maintenir leur avantage.

Selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de l’électorat national.

Pendant ce temps, 39% des électeurs hispaniques ont soutenu les républicains l’année dernière, une hausse par rapport aux 35% qui ont soutenu la candidature à la réélection de l’ancien président Donald Trump.

Le maire de Miami, Francis Suarez, un républicain envisageant de se présenter à la Maison Blanche, a déclaré que les démocrates n’avaient pas réussi à se connecter avec les électeurs hispaniques et se faisaient du mal en adoptant des termes comme Latinx, une alternative non sexiste à « Latino » et « Latina ».

« Ils ont créé une formidable opportunité pour les républicains », a déclaré Suarez. « Beaucoup de problèmes qui préoccupent les Hispaniques sont des problèmes qui sont vantés par le Parti républicain. »

Les démocrates disent qu’ils gardent le dessus sur la politique, mais les chefs de parti s’attendaient à une nouvelle augmentation du soutien électoral des récents changements démographiques dans la population hispanique. Une part croissante était anglophone et née aux États-Unis, et ils venaient d’un plus large éventail de milieux.

De nombreux démocrates pensaient également que la rhétorique dure des républicains avant, pendant et après la présidence de Trump – qui a utilisé le lancement de sa campagne en 2015 pour déclarer que les immigrants du Mexique étaient des violeurs et des criminels – jouerait en leur faveur.

Pourtant, même de modestes oscillations vers les républicains pourraient signifier des millions de votes supplémentaires pour le GOP en 2024, puisque les Hispaniques représentaient 62 % de la croissance totale des électeurs éligibles du pays entre 2018 et les élections de l’année dernière, selon Pew. Et cela rend critique l’engagement dans une sensibilisation hispanique efficace, disent les militants.

« Sont-ils en retard ? » a demandé Javier Palomarez, PDG du United States Hispanic Business Council. « Oui. »

Le soutien hispanique aux républicains a augmenté dans des endroits comme le Nouveau-Mexique et New York, a déclaré Palomarez, qui a noté que de telles tendances pourraient se poursuivre – d’autant plus que le bouche-à-oreille est crucial pour influencer le vote hispanique – à moins que les démocrates ne changent leur façon de travailler pour mobiliser les hispaniques. électeurs.

« Ce qu’ils doivent faire immédiatement, c’est vraiment commencer à parler à la communauté hispanique de manière authentique », a déclaré Palomarez, un féroce critique de Trump qui a déjà rejoint le conseil de l’administration Trump sur la diversité dans l’espoir de trouver un consensus. « Nous ne sommes pas moins importants que n’importe quelle autre communauté, mais nous avons été laissés pour compte. »

La stratège démocrate Maria Cardona a rétorqué que presque chaque cycle présente « des militants avec les cheveux en feu : ‘La campagne n’en fait pas assez, nous n’entendons pas assez de gens' ».

Elle a déclaré que la campagne de Biden neutralisait ces perceptions avec «des progrès et des investissements historiques» dans la mobilisation des électeurs hispaniques, particulièrement importants depuis qu’un nouvel hispano-américain a 18 ans dans tout le pays environ toutes les 30 secondes. Cela aide à représenter environ 4 millions d’électeurs hispaniques éligibles de plus avant 2024 qu’il n’y en avait en 2020.

Les partisans de Biden disent également que des incidents comme jouer à « Despacito » ne résonnent pas auprès des électeurs hispaniques qui sont plus intéressés par des réalisations politiques concrètes, en particulier lorsque les principaux candidats républicains nourrissent des campagnes de peur racistes à propos des immigrants et de la frontière américano-mexicaine.

«Le président Biden a passé ses deux premières années au pouvoir à se concentrer sur les problèmes auxquels sont confrontées de nombreuses familles latino-américaines – réduire les coûts des soins de santé, créer des emplois bien rémunérés, rouvrir nos petites entreprises et nos écoles et lutter contre la violence armée dans nos communautés», Kevin Munoz , un porte-parole de la campagne de réélection de Biden, a déclaré dans un communiqué.

Bien sûr, les gaffes culturelles sont bipartites, remontant à 1976, lorsque le président Gerald Ford a mordu dans un tamale du Texas sans enlever l’enveloppe de maïs. Et Trump et d’autres républicains de premier plan utilisent depuis longtemps un langage tel que «l’étranger illégal», considéré par de nombreux Latinos comme déshumanisant.

À long terme, les politiques anti-immigration adoptées par l’administration Trump, notamment la séparation des enfants de leurs parents à la frontière sans aucun projet de les réunir, pourraient avoir plus d’importance que les efforts de sensibilisation des électeurs hispaniques. Pourtant, le soutien des électeurs hispaniques aux candidats républicains est resté stable entre 2018 et 2020 à 35% à l’échelle nationale, selon Vote Cast.

Et « Despacito » n’a pas été le seul faux pas du camp Biden depuis lors.

Lors d’une visite à Porto Rico l’automne dernier, le président a demandé de l’aide pour prononcer Caño Martín Peña tout en faisant la promotion d’un financement fédéral pour améliorer ce canal. La première dame Jill Biden a raté la prononciation de « Si Se Puede », l’ancien slogan du syndicat des ouvriers agricoles qui est devenu plus tard un cri de ralliement de l’ère Obama, lors d’un discours en Californie au printemps dernier. Puis, au Texas l’été dernier, elle a déclaré que la communauté hispanique était aussi « unique que les tacos du petit-déjeuner ici à San Antonio ». « Nous ne sommes pas des tacos », a tweeté l’Association nationale des journalistes hispaniques en réponse, provoquant des excuses du bureau de la première dame.

Matt Barreto, qui effectue des sondages pour la Maison Blanche et le Comité national démocrate, a déclaré qu’une partie du changement vers les républicains s’est produite parmi ceux qui ont cité l’économie comme leur principale préoccupation.

Barreto a déclaré que le Parti démocrate et ses alliés ont intensifié les programmes de sensibilisation hispaniques au cours des deux dernières années et ont trouvé des moyens de s’assurer que leur message résonne.

« Nous avons appris nos leçons et nous nous améliorons constamment, sans tenir la communauté pour acquise », a déclaré Barreto. « Cela ne veut pas dire que certaines personnes qui veulent que nous en fassions plus se trompent. »

Les démocrates ont également été gênés en 2020 par la pandémie, qui a considérablement limité l’organisation sur le terrain et le porte-à-porte. Mais lorsque ces efforts ont repris en 2022, les démocrates ont néanmoins perdu des courses à la Chambre dans les régions fortement hispaniques du sud de la Californie et de la Floride, même s’ils ont dépassé les attentes à l’échelle nationale.

En effet, le virage vers les républicains a été particulièrement prononcé en Floride, où plus de la moitié des électeurs hispaniques ont soutenu le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui se présente maintenant à la présidence. Il défend des positions d’immigration dures qui incluaient l’utilisation de fonds publics pour envoyer des demandeurs d’asile du Texas à Martha’s Vineyard parce que, a-t-il dit, les démocrates des villes du nord ignoraient les problèmes à la frontière américano-mexicaine.

Les messages du GOP décrivant les démocrates comme trop à gauche et anticapitalistes ont également trouvé un écho auprès des électeurs hispaniques du sud de la Floride, en particulier des immigrants récents de pays socialistes en difficulté comme le Venezuela et Cuba.

Dans le comté de Broward en Floride, l’un des rares bastions démocrates restants de l’État, Richard Ramunno, un propriétaire d’entreprise de 31 ans d’origine argentine et chilienne, s’est souvenu de l’épisode « Despacito » de Biden mais en a ri. Il a dit qu’il s’inquiétait davantage des décisions politiques que les républicains prennent au niveau de l’État, y compris la loi sur les droits parentaux dans l’éducation signée par DeSantis, qui facilite la contestation d’un livre sur son contenu.

« Les lois qu’ils adoptent sont très conservatrices en ce moment », a-t-il déclaré. « Les livres sont retirés des écoles. »

Mais Ramunno a également déclaré que les démocrates devraient faire plus pour atteindre les électeurs avant les élections de 2024.

Un endroit plus brillant pour les démocrates l’année dernière a été le Nevada, où la première Latina élue au Sénat, la démocrate Catherine Cortez Masto, a été réélue malgré le renversement du poste de gouverneur par les républicains. Melissa Morales, fondatrice de Somos PAC, qui a soutenu Cortez Masto, a déclaré que les examens de mi-mandat montraient l’importance de se concentrer sur les politiques économiques telles que le logement abordable et les soins de santé – et non sur les problèmes de guerre culturelle dirigés par le GOP.

« Ce qui a vraiment émergé pour nous en 2022, c’est que les Latinos étaient tellement axés sur les solutions », a déclaré Morales.

Lima, dont le groupe progressiste mobilise les électeurs pour les courses de haut en bas du scrutin, a déclaré que l’économie est l’un des principaux facteurs de motivation pour les Hispaniques et que Biden et les meilleurs candidats démocrates peuvent souligner les réalisations législatives, notamment un important programme de travaux publics et une augmentation des dépenses fédérales en matière de santé. les soins, les services sociaux et l’énergie verte.

Mais Lima a également qualifié ces «acomptes» et a déclaré que les électeurs hispaniques s’attendraient à ce que Biden et les démocrates «réussissent» les politiques qui aident l’économie à mieux fonctionner pour eux – même avec les républicains contrôlant la Chambre.

« Nous ne pouvons pas y revenir sans progrès en 2024 », a-t-elle déclaré.

Cependant, bon nombre des mêmes militants qui ont critiqué Biden et les démocrates ont félicité le président pour avoir choisi Julie Chavez Rodriguez, petite-fille de l’icône des droits civiques Cesar Chavez, pour gérer sa campagne de réélection. La représentante du Texas, Veronica Escobar, est coprésidente de la campagne.

Morales a déclaré que le choix de Rodriguez était non seulement symboliquement important mais également encourageant compte tenu de son expérience en organisation.

« Il est si clair qu’elle est la bonne personne pour le poste », a déclaré Morales.

Dans une note détaillant la stratégie 2024, que la campagne Biden a produite en anglais et en espagnol, Rodriguez a promis que la campagne «s’engagerait tôt et souvent» avec les électeurs hispaniques et autres sur lesquels la campagne compte. Le DNC prévoit également de s’appuyer sur Adelante, ou « Forward », un plan de sensibilisation à sept chiffres qui comportait l’année dernière des publicités bilingues à la radio et dans la presse écrite en Floride, au Nevada, en Arizona, au Wisconsin, en Géorgie, en Caroline du Nord, au Michigan, en Pennsylvanie et au Texas.

Les publicités ont commencé en mai dernier, plus tôt avant une élection de mi-mandat que le DNC dit qu’il n’a jamais lancé de médias en espagnol. Le comité aide également à financer la coalition hispanique et à organiser le personnel dans les États du champ de bataille et prévoit de reprendre les «camps d’entraînement» qu’il a utilisés à mi-mandat. Ils forment du personnel de campagne bilingue dans les États clés.

« Je crois que maintenant le Parti démocrate est dans une position où, quand je vais dire aux gens: » Je veux que vous fassiez plus « , j’ai des partenaires volontaires », a déclaré Barreto, qui a travaillé en étroite collaboration avec Rodriguez sur la sensibilisation hispanique lors de Biden 2020 campagne. « Cela me donne plus d’optimisme que je ne vais pas passer les 12 prochains mois à essayer de frapper les gens sur la tête et à dire: » N’oubliez pas, les Latinos sont importants. « »

___

La rédactrice d’Associated Press, Hannah Fingerhut, a contribué à ce rapport depuis Washington.