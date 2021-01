WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden a déclaré que le président Donald Trump n’était pas «apte à l’emploi», mais il a refusé à plusieurs reprises d’approuver les appels croissants des démocrates à le destituer une deuxième fois.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré dans une lettre aux membres de sa chambre que les législateurs pourraient agir dès la semaine prochaine pour destituer Trump pour avoir incité une foule violente qui envahissait le Capitole américain si le président ne démissionnait pas «immédiatement». Pelosi et le Sénat démocrate Le chef Chuck Schumer a également appelé le vice-président Mike Pence et le Cabinet à invoquer le 25e amendement pour forcer Trump à quitter ses fonctions – un processus pour retirer le président de son poste et installer le vice-président pour prendre le relais.

S’adressant aux journalistes de son État d’origine, le Delaware, après un événement vendredi présentant certains de ses choix au Cabinet, Biden a noté qu’une des principales raisons pour lesquelles il s’était présenté à la présidence était qu’il avait «pensé pendant très, très longtemps que le président Trump n’était pas apte pour le travail. »

« Je dis depuis maintenant, eh bien, depuis plus d’un an, il n’est pas apte à servir », a déclaré Biden. « Il est l’un des présidents les plus incompétents de l’histoire des États-Unis d’Amérique. »

Mais il a refusé de soutenir les efforts visant à retirer Trump de la Maison Blanche et a insisté sur le fait que la destitution relevait du Congrès. Au lieu de cela, Biden a déclaré qu’il se concentrait sur le démarrage de sa propre administration le 20 janvier, et il a déclaré que ses trois principales priorités étaient de combattre le coronavirus, de distribuer des vaccins de manière juste et équitable et de relancer l’économie en difficulté.

Ses commentaires ont mis à nu l’équilibre politique que Biden a cherché à atteindre dans les mois qui ont suivi sa victoire à l’élection présidentielle. Il a continué à critiquer vivement Trump et presque toutes les facettes de son administration, mais a également travaillé pour que l’attention du public reste concentrée sur ce que la nouvelle administration fera plutôt que de se livrer à des récriminations contre la dernière.

Biden a néanmoins admis que Trump «a dépassé mes pires notions à son sujet. Il a été embarrassant »et a comparé les« dommages causés à notre réputation dans le monde »à« des dictatures de la corne d’étain ». Le président élu a également suggéré que l’un des principaux obstacles à la destitution de Trump était qu’il lui reste moins de deux semaines dans son mandat.

L’histoire continue

«Si nous étions absents de six mois, nous devrions tout faire pour le faire démissionner. Le mettre en accusation à nouveau, en essayant d’évoquer le 25e amendement, quoi qu’il en coûte », a déclaré Biden. «Mais je me concentre maintenant sur notre prise de contrôle en tant que président et vice-président le 20 et pour faire avancer notre ordre du jour aussi vite que possible.»

Trump serait le seul président à être destitué deux fois. La Chambre l’a destitué fin 2019, mais le Sénat dirigé par les républicains l’a acquitté. La révocation de ses fonctions pourrait également empêcher Trump de se présenter à la présidence en 2024, ou de reprendre la présidence.

La plupart des démocrates, et de nombreux républicains, rejettent carrément la faute sur Trump après que des centaines d’émeutiers ont fait irruption dans le Capitole mercredi et ont provoqué des destructions et des évacuations massives. Le président avait exhorté ses partisans à protester alors que le Congrès comptait les votes électoraux qui confirmaient la victoire de Biden. Cinq personnes sont mortes, dont un officier de police du Capitole.

Biden a qualifié ce qui s’est passé de «terrible débâcle» et a déclaré qu’il avait «l’encouragement actif du président des États-Unis».

Les commentaires du président élu sont intervenus quelques heures après que Trump a tweeté qu’il prévoyait de sauter l’investiture de Biden, devenant ainsi le premier président en plus de 150 ans – et juste le quatrième de l’histoire des États-Unis – à le faire. Biden a déclaré qu’il serait «honoré» d’avoir Pence à l’assermentation, mais ne ressentait pas la même chose à propos de Trump.

C’est « l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous sommes jamais entendus », a déclaré Biden. «C’est une bonne chose, qu’il ne se présente pas.»

Vendredi également, Biden a appelé le Sénat – qui sera sous contrôle démocrate étroit grâce à une paire de victoires électorales au second tour en Géorgie – à confirmer ses choix du Cabinet «rapidement et équitablement».

« Compte tenu de ce que notre pays a vécu ces derniers jours », a déclaré Biden, « ils devraient être confirmés le plus près possible du 20 janvier. »

___

Weissert a rapporté de Washington.