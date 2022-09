Biden qualifie les républicains de Trump et de MAGA de menace pour “les fondements mêmes de l’Amérique”

Le président américain Joe Biden a averti jeudi soir que “l’égalité et la démocratie sont attaquées” aux États-Unis alors qu’il sonnait l’alarme à propos de son prédécesseur, Donald Trump, et des partisans du “MAGA républicain” – qualifiant d’extrémiste ceux qui soutiennent le programme Make America Great Again de Trump. menace pour la nation et son avenir.

Visant à recadrer les élections de novembre dans le cadre d’une bataille pour l’âme de la nation – “le travail de ma présidence” – Biden a utilisé un discours aux heures de grande écoute à l’Independence Hall de Philadelphie pour affirmer que les alliés de Trump et de MAGA sont un défi pour le système national de gouvernement, sa position à l’étranger et le mode de vie de ses citoyens.

“Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre République”, a déclaré Biden. Il a dit qu’ils “promeuvent des dirigeants autoritaires et qu’ils attisent les flammes de la violence politique”.

L’effort explicite de Biden pour marginaliser Trump et ses partisans marque un tournant décisif pour le président, qui a prêché son désir de réaliser l’unité nationale dans son discours inaugural. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que cela reflétait son inquiétude croissante concernant les propositions idéologiques des alliés de Trump et le déni implacable des résultats des élections nationales de 2020.

“Les forces de la MAGA sont déterminées à faire reculer ce pays”, a déclaré Biden. “Retour à une Amérique où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez.”

“Pendant longtemps, nous nous sommes rassurés sur le fait que la démocratie américaine est garantie. Mais ce n’est pas le cas”, a déclaré Biden. “Nous devons le défendre. Protégez-le. Défendez-le. Chacun de nous.”

REGARDER | Biden appelle les Américains à se dresser contre les attaques contre la démocratie: “Nous ne sommes pas des spectateurs de cette attaque en cours contre la démocratie” Le président américain Joe Biden a appelé jeudi soir les Américains à s’unir dans la lutte pour sauver la démocratie, affirmant que la loyauté aveugle envers un seul dirigeant et la volonté de s’engager dans la violence sont fatales à cette cause.

“Je ne respecte pas les républicains MAGA”

Biden, qui a largement évité même de se référer à “l’ancien gars” par son nom au cours de sa première année au pouvoir, est devenu de plus en plus vocal en appelant personnellement Trump. Maintenant, enhardi par les récentes victoires législatives de son parti et méfiant du retour de Trump à la une des journaux, Biden intensifie ses attaques.

Trump a prévu un rassemblement ce week-end à Scranton, Penn., Lieu de naissance de Biden.

Lors d’une collecte de fonds démocrate la semaine dernière, Biden a comparé la “philosophie MAGA” au “semi-fascisme”.

Les alliés de Biden soulignent qu’il ne rejette pas l’intégralité du Parti républicain et appellent les républicains traditionnels à se joindre à lui pour condamner Trump et ses partisans. C’est un exercice d’équilibre, étant donné que plus de 74 millions de personnes ont voté pour Trump en 2020.

“Je respecte les républicains conservateurs”, a déclaré Biden la semaine dernière. “Je ne respecte pas ces républicains MAGA.”

Biden, qui a rarement fait référence à Donald Trump par son nom au cours de la dernière année, l’a invoqué lui et ses partisans à plusieurs reprises au cours de son discours. (Brandon Bell/Getty Images)

Livrant une réfutation préventive de Scranton jeudi soir, le leader républicain de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, a accusé Biden d’essayer de diviser les Américains et a fustigé le bilan des démocrates à Washington, soulignant la hausse de l’inflation, de la criminalité et des dépenses gouvernementales.

“Au cours des deux dernières années, Joe Biden a lancé un assaut contre l’âme de l’Amérique, contre son peuple, contre ses lois, contre ses valeurs les plus sacrées”, a-t-il déclaré. “Il a lancé un assaut contre notre démocratie. Sa politique a gravement blessé l’âme de l’Amérique, diminué l’esprit de l’Amérique et trahi la confiance de l’Amérique.”

Interrogée sur les critiques de McCarthy, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré “nous comprenons que nous avons touché un nerf” avec le chef républicain, et a cité les déclarations antérieures du républicain disant que Trump était responsable de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. .

Biden a déclaré que les républicains de MAGA menacent de faire reculer les États-Unis, “où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez”. (Radio-Canada)

Larry Diamond, expert en démocratie et chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, a déclaré que le fait d’appeler Trump à des attaques contre la démocratie “peut être manipulé ou présenté comme étant partisan. Et si vous ne l’appelez pas, vous vous éloignez de un défi important dans la défense de la démocratie.

Même cette semaine, Trump publiait sur sa plate-forme de médias sociaux assiégée l’annulation des résultats des élections de 2020 et la tenue d’une nouvelle élection présidentielle, ce qui violerait la constitution.

Timothy Naftali, historien présidentiel à l’Université de New York, a déclaré qu’il n’est pas inhabituel qu’il y ait des tensions entre un président et son successeur, mais qu’il est “sans précédent pour un ancien président d’essayer activement de saper la Constitution américaine”.

“Le défi auquel le président Biden est confronté est de poursuivre son programme tout en faisant ce dont il a besoin pour faire respecter la constitution”, a déclaré Naftali. “Ce n’est pas facile.”

L’apparition de Biden jeudi soir a été promue comme un événement officiel financé par les contribuables, une marque de la façon dont le président considère la défaite de l’agenda de Trump autant comme un objectif politique que politique. Les principaux réseaux de télévision diffusés n’ont pas diffusé l’adresse en direct.