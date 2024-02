Biden qualifie les remarques de Trump sur l’OTAN de “anti-américaines”

WASHINGTON – Le président Joe Biden a réprimandé mardi l’ancien président Donald Trump pour avoir récemment déclaré qu’il encouragerait la Russie à attaquer les pays de l’OTAN qui, selon lui, n’avaient pas suffisamment dépensé en matière de défense dans le cadre de l’accord de protection mutuelle.

“L’ancien président a envoyé au monde un signal dangereux et, franchement, anti-américain. Il y a quelques jours à peine, Trump a invité Poutine à envahir certains de nos alliés de l’OTAN”, a déclaré Biden dans des remarques du Parlement blanc. Maison.

Biden a poursuivi : « Il a déclaré que si un allié ne dépensait pas suffisamment d’argent pour la défense, il encouragerait la Russie à « faire ce qu’elle veut ». Pouvez-vous imaginer ? Un ancien président des États-Unis disant cela. Le monde entier l’a entendu, et le pire, c’est qu’il le pense sincèrement. Aucun autre président dans l’histoire ne s’est jamais incliné devant un dictateur russe. Permettez-moi de le dire aussi clairement que Je peux : je ne le ferai jamais. Pour l’amour de Dieu, c’est honteux, c’est dangereux, ce n’est pas américain. »

Le traité de l’OTAN exige que si un pays membre est attaqué, les autres membres aideront à sa défense. La seule fois où cette clause a été invoquée, c’était après les attentats du 11 septembre, lorsque les États-Unis ont demandé à d’autres pays de l’OTAN de contribuer à la réponse.

Le président a déclaré que Trump considère l’OTAN comme un « fardeau » et « ne voit pas l’alliance qui protège l’Amérique et le monde ». Il a ajouté que les dirigeants russes ont probablement « applaudi » lorsqu’ils ont entendu les commentaires de Trump.

“Tant que je serai président, si Poutine attaque un allié de l’OTAN, les États-Unis défendront chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN”, a déclaré Biden.

Trump et Biden s’affronteront probablement dans une revanche pour la présidence lors des élections de novembre.

Trump a fait face à de fortes réactions négatives depuis ses remarques samedi lors d’un rassemblement en Caroline du Sud. Il a déclaré qu’il exhorterait la Russie « à faire tout ce qu’elle veut » si elle attaquait un pays de l’OTAN qui ne contribue pas suffisamment aux dépenses de défense de l’alliance. Lorsqu’il était président, Trump se plaignait fréquemment du montant d’argent que les autres pays de l’OTAN dépensaient pour leur défense, qui fait partie du traité.

« Disons que cela s’est produit. Non, je ne te protégerais pas. En fait, je les encouragerais à faire tout ce qu’ils veulent », a déclaré Trump. “Vous devez payer vos factures.”

Biden a également appelé la Chambre, contrôlée par les Républicains, à adopter le programme d’aide de 95 milliards de dollars approuvé par le Sénat plus tôt dans la journée pour fournir une aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan.

Le président Mike Johnson, R-La., a cependant déclaré qu’il ne présenterait pas le projet de loi à la Chambre.

Biden a souligné que les États-Unis ne peuvent pas abandonner l’Ukraine car, a-t-il déclaré, « c’est sur cela que Poutine parie ».

“Si nous ne stoppons pas l’appétit de Poutine pour le pouvoir et le contrôle en Ukraine, il ne se limitera pas à l’Ukraine, et le coût pour l’Amérique et nos alliés et partenaires va augmenter”, a-t-il déclaré.