Biden qualifie les décès de migrants d'”horribles et déchirants”

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré mardi que la mort de migrants qui se trouvaient à l’arrière d’un semi-remorque au Texas était “horrible et déchirante”.

Bien que nous soyons encore en train d’apprendre tous les faits sur ce qui s’est passé et que le Département de la sécurité intérieure dirige l’enquête, les premiers rapports indiquent que cette tragédie a été causée par des passeurs ou des trafiquants d’êtres humains qui n’ont aucun égard pour les vies qu’ils mettent en danger et exploitent pour faire un profit », a-t-il déclaré dans un communiqué peu de temps après son arrivée en Espagne lors de la deuxième étape d’un voyage en Europe.

Biden a ajouté: « Exploiter des personnes vulnérables à des fins lucratives est honteux, tout comme la démagogie politique autour d’une tragédie, et mon administration continuera de faire tout son possible pour empêcher les passeurs et les trafiquants d’êtres humains de profiter des personnes qui cherchent à entrer aux États-Unis entre les ports de entrée.”

Quarante-huit personnes sont mortes après avoir été laissées à l’arrière d’un semi-remorque à San Antonio, et les autorités ont déclaré qu’elles étaient probablement transportées dans le cadre d’une opération de contrebande. Ils ont été retrouvés lundi, alors que les températures dans la région approchaient les 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) lundi.

La tragédie, parmi les pires subies par les personnes qui se sont faufilées à travers les frontières nationales à travers le monde, est rapidement devenue un vecteur d’attaques politiques contre l’administration Biden.

“Ces morts sont sur Biden”, a tweeté le gouverneur du Texas Greg Abbott, un républicain, quelques heures après la macabre découverte. “Ils sont le résultat de ses politiques meurtrières d’ouverture des frontières. Ils montrent les conséquences mortelles de son refus d’appliquer la loi.

De nombreuses politiques frontalières strictes de l’ancien président Donald Trump – y compris le titre 42, qui empêche de nombreux migrants de demander l’asile pendant l’urgence de santé publique causée par le coronavirus – sont restées en place sous Biden.

Aaron Reichlin-Melnick, directeur des politiques au Conseil américain de l’immigration, a suggéré que c’était une application rigide et non laxiste qui avait contribué à la tragédie.

“Avec la frontière fermée aussi étroitement qu’elle l’est aujourd’hui pour les migrants du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador, les gens ont été poussés vers des routes de plus en plus dangereuses. La contrebande de camions est en hausse », a-t-il écrit sur Twitter.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One – où Biden volait entre les sommets en Allemagne et en Espagne – que l’administration se concentrait sur les victimes et tenait les passeurs pour responsables.

“Le fait est que la frontière est fermée, ce qui explique en partie pourquoi vous voyez des gens essayer de faire ce voyage dangereux en utilisant des réseaux de contrebande”, a-t-elle déclaré. « Nos prières vont à ceux qui ont tragiquement perdu la vie, à leurs proches ainsi qu’à ceux qui luttent encore pour leur vie. Nous sommes également reconnaissants pour le travail rapide des premiers intervenants fédéraux, étatiques et locaux. »

Chris Megerian, Associated Press