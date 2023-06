Biden qualifie le chinois Xi de « dictateur »

Le coup survient juste un jour après que le plus haut diplomate américain a conclu une rare visite en République populaire

Le président américain Joe Biden a qualifié son homologue chinois Xi Jinping de « dictateur, » affirmant que Pékin a été humilié après qu’un de ses ballons météo se soit accidentellement égaré dans l’espace aérien américain plus tôt cette année.

Biden a discuté de la dispute sur le ballon lors d’une collecte de fonds en Californie mardi, suggérant que l’incursion n’était pas intentionnelle, même en déclarant que l’engin était conçu pour l’espionnage. Il a déclaré que l’incident avait aveuglé les responsables chinois, dont Xi.

« La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié, en ce qui concerne le moment où j’ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis d’équipement d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là », a-t-il ajouté. Biden a dit. « C’est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Ce n’était pas censé aller là où c’était. Il a été soufflé bien sûr.

Le ballon chinois a flotté dans l’espace aérien américain en février et, après plusieurs jours, a été abattu par un avion de chasse. Alors que Washington a décrit à plusieurs reprises l’appareil comme un « ballon espion » Pékin soutient qu’il s’agissait d’un dirigeable civil utilisé pour recueillir des données météorologiques et qu’il a dévié de sa trajectoire par erreur.

Le ballon a déclenché l’anxiété des responsables américains, les militaires tirant sur plusieurs autres objets repérés dans le ciel américain peu après le premier incident. Biden a révélé plus tard que ces engins étaient « le plus probable » ballons météo, tandis que le Pentagone a noté qu’un ajustement radar l’avait conduit à mal identifier les objets.

Les remarques de Biden aux donateurs sont intervenues juste un jour après que le secrétaire d’État Antony Blinken a conclu une visite à Pékin, où il s’est entretenu avec Xi et d’autres hauts responsables chinois. Le voyage était initialement prévu en février, mais a été reporté suite à la prise de bec sur le ballon.

Blinken a été le premier secrétaire d’État américain à rencontrer Xi depuis 2018, soulignant la montée des tensions entre les deux pays. Au cours de leur entretien, le président chinois a souligné la nécessité d’améliorer les relations, mais a insisté sur le fait que les relations américano-chinoises devaient être basées sur le respect mutuel et la coexistence pacifique. Il a dit Pékin « ne cherche pas à défier ou à déplacer les États-Unis », et que la Chine attend la même chose de Washington.

L’administration Biden a décrit la Chine comme le principal concurrent des États-Unis et s’est engagée à affronter Pékin sur une série de questions, y compris ses revendications sur Taïwan. Tandis que Blinken faisait pression sur Xi sur de prétendues « violations des droits humains » en Chine et le gouvernement « injuste » politiques économiques lors de leur rencontre, il a également appelé à renforcer la coopération et encouragé la poursuite du dialogue.

