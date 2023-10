Biden qualifie l’attaque du Hamas de « pur mal » alors qu’Israël riposte par des frappes aériennes à Gaza

Le dernier:

Le bilan des morts atteint au moins 1 900

Le Premier ministre israélien promet une réponse qui « se répercutera sur des générations »

L’ONU et les organisations humanitaires plaident pour des couloirs humanitaires pour aider le peuple palestinien

Le Hamas tire sur Tel-Aviv et Ashkelon

Biden s’entretient avec Netanyahu et envoie le secrétaire d’État en Israël

Les avions militaires israéliens ont pilonné la bande de Gaza mardi, réduisant les bâtiments en ruines et envoyant les gens se précipiter pour trouver refuge dans ce petit territoire bouclé qui subit désormais de sévères représailles après l’attaque meurtrière du week-end par les militants du Hamas.

Ces frappes ont eu lieu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis des représailles contre le groupe militant islamiste qui « se répercuteraient sur des générations ».

La guerre, qui dure depuis quatre jours, a déjà fait au moins 1 900 morts, selon les autorités des deux camps, alors qu’Israël a été témoin de combats armés dans les rues de ses propres villes pour la première fois depuis des décennies et que des quartiers de Gaza ont été réduits en ruines.

Des Palestiniens marchent mardi dans les décombres d’immeubles résidentiels détruits dans la ville de Gaza, à la suite des frappes aériennes israéliennes. (Mohammed Salem/Reuters)

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1 000 personnes avaient été tuées en Israël. À Gaza et en Cisjordanie, au moins 900 personnes ont été tuées, a annoncé mardi le ministère de la Santé de Gaza. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Quelles questions vous posez-vous sur le conflit ? Envoyez un courriel à [email protected].

Israël a déclaré que le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent plus de 150 soldats et civils enlevés en Israël après que l’attaque ait pris complètement au dépourvu son appareil militaire et de renseignement tant vanté.

Dans un communiqué, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé tous les États influents à prendre des mesures pour désamorcer le conflit, alors que l’organisation cherche à « garder le sort des civils au premier plan », a déclaré Liz Throssell, porte-parole de l’ONU, à CBC News. Réseau. « Nous avons assisté à de terribles pertes en vies humaines, tant parmi les civils israéliens que parmi les civils palestiniens », a-t-elle déclaré.

À VOIR l Échange de prisonniers, autres demandes possibles avec les otages : Comment les otages pourraient changer le cours de la guerre entre Israël et le Hamas Vidéo en vedetteThe National analyse les menaces qui pèsent sur les otages israéliens et la manière dont ils pourraient changer la trajectoire de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les organisations humanitaires ont plaidé pour la création de couloirs humanitaires pour acheminer l’aide vers Gaza, avertissant que les hôpitaux submergés de blessés manquaient de fournitures. Israël a stoppé tout transit de nourriture, de carburant et de médicaments vers Gaza.

« Pour nous, ce qu’il est important de souligner, c’est que restreindre ou couper des approvisionnements essentiels – nourriture, eau, électricité – est en réalité interdit à moins qu’il ne soit justifié par ce qu’on appelle en termes juridiques ‘une nécessité militaire' », a déclaré Throssell.

« Aucun endroit sûr à Gaza »

Mardi, une grande partie du quartier Rimal de la ville de Gaza – un quartier chic qui abrite les ministères du gouvernement dirigé par le Hamas, ainsi que des universités, des médias et des bureaux d’organisations humanitaires – a été réduit en ruines après que des avions militaires l’ont bombardé pendant heures la veille au soir.

Après des heures d’attaques incessantes, les habitants ont quitté leurs maisons à l’aube pour découvrir des bâtiments déchirés en deux par les frappes aériennes ou réduits à des monticules de béton et de barres d’armature. Des voitures ont été rasées et des arbres ont brûlé dans des rues résidentielles transformées en paysages lunaires.

Les forces de la défense civile palestinienne ont sorti Abdullah Musleh de son sous-sol, avec 30 autres personnes, après que leur immeuble ait été rasé.

« Je vends des jouets, pas des missiles », a déclaré en pleurant cet homme de 46 ans. « Je veux quitter Gaza. Pourquoi dois-je rester ici ? J’ai perdu ma maison et mon travail. »

« Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza à l’heure actuelle », a déclaré Hasan Jabar, un journaliste de Gaza, après que trois journalistes palestiniens ont été tués dans le bombardement de Rimal. « On voit chaque jour des gens honnêtes se faire tuer.

« J’ai vraiment peur pour ma vie. »

Mardi après-midi, le Hamas a tiré des barrages de roquettes vers Tel Aviv et la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Les événements sont suivis partout dans le monde, le Canada étant parmi les pays qui pleurent la mort de ses citoyens tout en surveillant d’éventuels otages.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu mardi avec Netanyahu de la coordination avec les alliés pour « défendre Israël et les innocents contre le terrorisme », a indiqué la Maison Blanche. S’adressant plus tard aux journalistes, il a condamné le « mal absolu » du Hamas et a exprimé son horreur face aux informations non confirmées faisant état de tortures infligées par des militants à des civils.

Angelina Podlesni, 7 ans, est réconfortée par sa mère après qu’une roquette lancée depuis la bande de Gaza a atterri mardi sur la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël. (Ronen Zvulun/Reuters)

« Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire », a déclaré Biden. « Qu’il n’y ait aucun doute. Les Etats-Unis soutiennent Israël. Nous veillerons à ce que l’Etat juif et démocratique d’Israël puisse se défendre aujourd’hui et demain, comme nous l’avons toujours fait. »

Biden, dans ses remarques et déclarations publiques depuis le lancement de ses attaques par le Hamas, a souligné à plusieurs reprises son choc face à l’ampleur et à la brutalité de l’attaque du Hamas. Il a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken se rendrait en Israël dans les prochains jours pour délivrer un message de solidarité et de soutien, et discuter « des ressources supplémentaires que nous pouvons leur donner ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué le projet américain d’envoyer un porte-avions dans la région, affirmant que ce déploiement pourrait conduire à des « massacres ».

REGARDER | « Tragédie humaine », dit Biden : « C’est ce qu’ils entendent par tragédie humaine », dit Biden à propos des attaques du Hamas Vidéo en vedetteLe président américain Joe Biden a déclaré qu’Israël a le droit de répondre – « en fait, il a le devoir de répondre » – aux attaques « vicieuses » lancées contre lui par le Hamas.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier autrichien, il a déclaré : « Que fait le porte-avions américain en Israël ? Que va-t-il faire ? Il va détruire Gaza en frappant les zones environnantes et commencer à commettre de graves massacres. »

Il a également critiqué le blocus de Gaza par Israël, affirmant que couper l’électricité et l’eau viole les droits humains des Palestiniens.

REGARDER l « Guerre massive » après le massacre : Israël dans une « guerre massive » avec le Hamas après le massacre, selon Tsahal Vidéo en vedetteLe major Ben Wahlhaus, porte-parole international des Forces de défense israéliennes, a déclaré que les forces israéliennes ont sécurisé la frontière sud, mais que les soldats continuent de faire du porte-à-porte pour vérifier la présence de combattants du Hamas après le « massacre absolument massif et énorme » qui a commencé tôt samedi matin. .

De hauts dirigeants houthis irakiens et yéménites alignés sur l’Iran et à la tête de groupes lourdement armés ont menacé de cibler les intérêts américains si Washington intervenait pour soutenir Israël dans le conflit.

Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui cité le conflit comme un « exemple frappant de l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient ». Poutine a déclaré mardi que les efforts américains pour forger la paix dans la région ont ignoré les intérêts des Palestiniens, y compris leur besoin de leur propre État indépendant.

« Appel massif »

L’armée israélienne a déclaré mardi matin qu’elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud et de la frontière avec Gaza.

« Nous avons sécurisé le sud d’Israël, nous avons sécurisé la frontière », a déclaré le major Ben Wahlhaus des Forces de défense israéliennes à CBC News. « Nos forces continuent de passer maison par maison pour s’assurer qu’il n’en reste aucun. »

Des soldats israéliens s’embrassent alors qu’ils pleurent un soldat tué lors d’une attaque perpétrée par des militants du Hamas, lors de funérailles à Tel Aviv lundi. (Hadas Parush/Reuters)

Israël a étendu mardi la mobilisation de réservistes à 360 000 personnes, dans ce que Wahlhaus a qualifié de « rappel massif ».

La dévastation dans le quartier Rimal de Gaza est le signe de ce qui semble être une nouvelle tactique israélienne : avertir les civils de quitter certaines zones, puis frapper ces zones avec une intensité sans précédent.

Mardi après-midi, l’armée a averti les habitants d’un autre quartier voisin d’évacuer et de se déplacer vers le centre de la ville de Gaza.

À REGARDER l Réduit en décombres : Des images de drone montrent des bâtiments réduits en ruines à Gaza Vidéo en vedetteDes images aériennes capturées mardi montrent de la fumée sombre et des bâtiments en ruine dans la ville de Gaza après les frappes aériennes israéliennes. Les frappes, qui se poursuivent, sont intervenues en réponse à une incursion meurtrière du Hamas sur le territoire israélien.

Wahlhaus a déclaré que l’objectif était de « dégrader complètement » les capacités militaires du Hamas et de sauver les otages, mais a admis que les opérations seraient complexes.

« Notre guerre n’est pas contre les civils à l’intérieur de Gaza, notre guerre est contre le Hamas », a-t-il déclaré. « Mais ils se cachent délibérément et dissimulent leurs opérations militaires dans l’environnement civil. »

Dans l’espoir d’atténuer les bombardements, le Hamas a menacé de tuer un civil israélien captif chaque fois qu’Israël cible des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement préalable ». Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a averti en réponse que « ce crime de guerre » ne serait pas pardonné.

Israël, à son tour, semble déterminé à écraser le Hamas, quel qu’en soit le prix. Israël est dirigé par un gouvernement d’extrême droite, dominé par des ministres qui rejettent la création d’un État palestinien.

Une question qui se pose est de savoir si Israël lancera une offensive terrestre sur Gaza – une bande de terre de 40 kilomètres de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, qui abrite 2,3 millions d’habitants et est gouvernée par le Hamas depuis 2007.

Fermeture de la traversée vers l’Egypte

Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont rasé 790 logements et en ont gravement endommagé 5 330, a déclaré mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Les dégâts causés à trois sites d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont privé de service 400 000 personnes.

L’ONU a déclaré mardi que plus de 200 000 des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont quitté leurs foyers – le plus grand nombre depuis qu’une offensive aérienne et terrestre d’Israël en 2014 a déraciné environ 400 000 personnes.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, héberge plus de 137 000 personnes dans des écoles à travers le territoire. Les familles en ont accueilli quelque 41 000 autres.

Le seul accès à l’entrée et à la sortie se fait par le passage de Rafah avec l’Égypte. Mais celui-ci a également été fermé mardi après que des frappes israéliennes ont soulevé des nuages ​​de fumée à proximité. La veille, le Croissant-Rouge égyptien avait réussi à faire parvenir une livraison de fournitures médicales.

À REGARDER l Préoccupations humanitaires : Le respect des civils « doit être primordial », déclare un représentant de l’ONU Vidéo en vedetteLiz Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, affirme que le sort des civils doit rester une préoccupation majeure alors que la guerre entre Israël et le Hamas

Les responsables égyptiens discutaient avec Israël et les États-Unis, poussant à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza pour acheminer l’aide, a déclaré un responsable égyptien. Des négociations ont eu lieu avec les Israéliens pour déclarer la zone autour du passage de Rafah entre l’Egypte et Gaza comme « zone sans tir », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Le désespoir s’est accru ces derniers mois parmi les Palestiniens, dont beaucoup ne voient rien à perdre sous le contrôle israélien incessant et l’augmentation des colonies en Cisjordanie, le blocus de Gaza et ce qu’ils considèrent comme l’apathie mondiale.

Les commentaires du responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, quelques heures après l’attaque, suggéraient que le groupe s’attendait à ce que les combats s’étendent à la Cisjordanie et éventuellement à ce que le Hezbollah libanais ouvre un front dans le nord. Hormis une escarmouche meurtrière à la frontière libanaise, aucune des deux ne s’est produite à une échelle significative, en particulier dans le contexte du confinement strict des Palestiniens de Cisjordanie par Israël.