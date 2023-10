Biden qualifie l’attaque du Hamas de pire que le 11 septembre

Le 7 octobre, c’était « une quinzaine » d’attentats d’Al-Qaïda, a déclaré le président américain à Tel Aviv

Le président américain Joe Biden a affirmé mercredi que l’attaque du Hamas contre Israël était pire que les attaques terroristes de 2001 contre New York et Washington, et a promis que l’Amérique le ferait. « pour toujours » se tenir aux côtés de l’État juif.

Au moins 31 Américains figuraient parmi « plus de 1 300 Israéliens innocents » tué par le Hamas le 7 octobre, a déclaré Biden au public de Tel Aviv, du festival de musique près de la frontière de Gaza aux villages et kibboutz voisins.

« Des enfants massacrés. Des bébés massacrés. Des familles entières massacrées. Viols, décapitations, corps brûlés vifs », » a récité Biden, comparant le Hamas à l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et leurs atrocités à « un mal pur et pur » cela ne peut être rationalisé ou excusé.

« Depuis que cette attaque terroriste a eu lieu, nous l’avons vue décrite comme le 11 septembre en Israël. Mais pour une nation de la taille d’Israël, c’était comme quinze attentats du 11 septembre. » » a déclaré Biden. « L’ampleur est peut-être différente, mais je suis sûr que ces horreurs ont puisé dans une sorte de sentiment primaire en Israël, tout comme cela s’est produit et a été ressenti aux États-Unis. »

Le dirigeant américain a exhorté les Israéliens à ne pas obtenir « consommé » par le « une colère dévorante » ils pensent sûrement, notant que les Américains étaient également furieux après le 11 septembre, « Et tandis que nous recherchions et obtenions justice, nous avons également commis des erreurs. »

Biden a noté que le Hamas « ne représente pas le peuple palestinien » qui sont « souffrant aussi beaucoup. » Le peuple de Gaza « besoin de nourriture, d’eau, de médicaments, d’un abri » et les États-Unis ont demandé à Israël d’accepter les livraisons humanitaires de l’Égypte vers le territoire palestinien – à condition qu’elles soient inspectées et ne soient pas destinées au Hamas.

Les États-Unis ont promis 100 millions de dollars de nouvelle aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, pour soutenir plus d’un million de Palestiniens déplacés et touchés par le conflit, a annoncé Biden.

Selon Biden, la paix ne viendra qu’avec un « solution à deux États » et les récentes attaques n’ont fait que renforcer son « engagement et détermination » pour y parvenir.

« Tu n’es pas seul. Tant que les États-Unis resteront debout – et nous le resterons pour toujours – nous ne vous laisserons jamais seuls. » Biden a déclaré au public israélien, en concluant : « Israël sera un État sûr, juif et démocratique aujourd’hui, demain et pour toujours. »