Biden qualifie la vidéo de la vidéo de Tire Nichols d ‘«horrible» et d’un «rappel douloureux» de la peur à laquelle les Noirs américains sont confrontés

Le président Joe Biden a qualifié d'”horrible” une vidéo révélant le passage à tabac de Tire Nichols par des policiers de Memphis et a déclaré qu’il s’agissait d’un “rappel douloureux” de la peur que les Américains noirs et bruns affrontent régulièrement, tout en appelant à des manifestations pacifiques.

“Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols”, a déclaré le président dans un communiqué. “C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.”

La police de Memphis a diffusé vendredi soir la vidéo de cinq anciens officiers du département battant Nichols, décédé trois jours plus tard. Le chef de la police avait averti que la vidéo montrait une violation des “droits fondamentaux de l’homme”.

“Les images qui ont été diffusées ce soir laisseront les gens indignés à juste titre”, a déclaré M. Biden avant la publication. « Ceux qui demandent justice ne doivent pas recourir à la violence ou à la destruction. La violence n’est jamais acceptable ; c’est illégal et destructeur. Je me joins à la famille de M. Nichols pour appeler à une manifestation pacifique.

Plus tôt dans la journée, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que M. Biden ne l’avait pas vu mais en avait été informé. M. Biden s’est également entretenu avec la mère et le beau-père de Nichols. La vidéo montre Nichols appelant sa mère à un moment donné.

Les officiers Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith ont tous été accusés de meurtre au deuxième degré jeudi.

M. Biden a également réitéré son appel au Congrès pour qu’il adopte la George Floyd Justice in Policing Act, qui est décédée au Congrès lors de la dernière session.

« Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre système de justice pénale respecte la promesse d’une justice juste et impartiale, d’un traitement égal et de la dignité pour tous. Un changement réel et durable ne se produira que si nous prenons des mesures pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent jamais », a-t-il déclaré. “Lorsque les républicains du Sénat ont bloqué ce projet de loi, j’ai signé un décret qui imposait des normes plus strictes en matière d’utilisation de la force et des dispositions de responsabilité pour l’application de la loi fédérale, ainsi que des mesures pour renforcer la responsabilité au niveau de l’État et au niveau local.”

Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, le premier chef noir d’un parti au Congrès, a également dénoncé la vidéo vendredi soir.

“Le meurtre brutal et violent de Tire Nichols par des officiers ayant juré de protéger la communauté est inadmissible”, a-t-il déclaré. “La justice pour Tire Nichols doit être rapide et complète.”