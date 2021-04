WASHINGTON – Le président Joe Biden a identifié la suprématie blanche comme une menace terroriste intérieure contre laquelle le pays doit rester vigilant lors de son premier discours conjoint au Congrès mercredi.

En discutant de son ordre de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, Biden a noté que les réseaux terroristes mondiaux s’étaient largement déplacés au-delà du pays et que les suprémacistes blancs constituaient une menace plus grande que les acteurs étrangers.

« Nous n’ignorerons pas ce que nos agences de renseignement ont déterminé comme étant la menace terroriste la plus meurtrière pour notre patrie aujourd’hui: la suprématie blanche est le terrorisme », a averti Biden.

Biden a fait ses commentaires en s’exprimant dans la chambre de la Chambre, qui il y a à peine trois mois a été infiltrée par une foule pro-Trump dans le but de renverser l’élection présidentielle de 2020. Les émeutiers portaient des drapeaux et des noeuds confédérés, et portaient des chemises disant que la mort de 6 millions de Juifs pendant l’Holocauste n’était pas suffisante.

« La suprématie blanche est du terrorisme, et nous n’allons pas l’ignorer non plus. Mes compatriotes américains, écoutez, nous devons nous unir pour guérir l’âme de cette nation », a déclaré Biden.

Les forces de l’ordre fédérales et les analystes du département de la Sécurité intérieure préviennent que la menace des organisations suprémacistes blanches restera une menace persistante dans le pays dans les années à venir.

Les suprémacistes blancs et autres extrémistes partageant les mêmes idées ont mené 67% des complots et attaques terroristes aux États-Unis en 2020, selon le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, DC. Il a également noté que les attaques et les complots anarchistes, antifascistes et aux vues similaires représentaient 20% des incidents terroristes américains en 2020, une augmentation par rapport à 8% en 2019.

