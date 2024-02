Biden qualifie de “honteuse” les critiques de Trump à l’égard de l’OTAN

13 février 2024

Le président Joe Biden a qualifié les critiques à l’égard de l’OTAN de la part de son probable challenger aux élections de 2024, Donald Trump, de « stupides », « honteuses » et « anti-américaines ».

“Laissez-moi le dire aussi clairement que possible. Je ne le ferai jamais. Pour l’amour de Dieu. C’est stupide. C’est honteux. C’est dangereux. Ce n’est pas américain.”

Selon un article du Financial Times, l’OTAN annoncera mercredi que 18 de ses 31 membres atteindront cette année leur objectif de consacrer 2 % de leur produit intérieur brut à leur budget de défense.

Parmi les membres de l’OTAN, un seul – la Pologne – consacre une plus grande part de son PIB à la défense que les États-Unis.

La dispute entre M. Biden et M. Trump au sujet de l’aide à l’Ukraine et des relations entre les États-Unis et l’OTAN met en évidence ce qui pourrait être l’une des divisions déterminantes lors de la prochaine élection présidentielle.