Biden qualifie d’« extrémiste » la suite « MAGA » de Trump

TEMPE, Arizona — Le président Joe Biden a cherché jeudi à rendre hommage à la démocratie et au bipartisme – des traditions jumelles qui, selon lui, le mouvement MAGA de Donald Trump menace d’effacer la vie politique américaine.

Le discours de Biden en Arizona est le quatrième d’une série centrée sur le renforcement des valeurs et des institutions démocratiques contre les attaques de ce qu’il décrit comme des extrémistes républicains déterminés à éviscérer l’autonomie gouvernementale.

« On nous demande à tous en ce moment : que ferons-nous pour maintenir notre démocratie », a déclaré Biden. « Allons-nous mettre la partisanerie de côté et donner la priorité au pays ? Je dis que nous devons le faire et nous le ferons. »

Grand favori pour remporter l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, Trump fait face à des accusations au niveau fédéral et étatique pour avoir utilisé divers leviers de pouvoir pour tenter d’annuler sa défaite aux élections de 2020.

Biden a évité de mentionner directement les problèmes juridiques de Trump, de peur qu’il ne soit perçu comme essayant d’influencer les poursuites pénales contre un rival politique. Mais son cri d’avertissement sur la fragilité de la démocratie est une référence indubitable à Trump. Cela survient au milieu des inquiétudes quant à savoir si les partisans de « MAGA » – ceux qui ont transformé le slogan de campagne de Trump en une identité politique – accepteraient pacifiquement une nouvelle défaite aux prochaines élections.

« La question à ce stade est de savoir si ce système bipartite va survivre ou non à ce tour d’élections », a déclaré le représentant James Clyburn, D.-SC, un partisan de Biden. « Nous avons depuis longtemps un pays très prospère. »

Biden utilisera également ce discours pour célébrer une personnalité politique que Trump a autrefois ridiculisée pour avoir été faite prisonnière pendant la guerre du Vietnam : le regretté sénateur républicain de l’Arizona, John McCain. Biden doit annoncer un financement fédéral pour une bibliothèque en l’honneur de McCain qui offrira également des programmes d’éducation, de travail et de santé aux communautés dans le besoin en Arizona, selon un responsable de la Maison Blanche.

« Il se passe quelque chose de dangereux en Amérique », a déclaré Biden. « Il existe un mouvement extrémiste qui ne partage pas les convictions fondamentales de notre démocratie. Le mouvement MAGA.

En mettant l’accent sur la loyauté politique de Trump, le discours de Biden souligne à quel point la course à la présidentielle de 2024 est entrée dans une nouvelle phase post-primaire avant même que les premiers votes primaires n’aient été exprimés. Trump a cimenté un avance démesurée dans la course à l’investiture présidentielle du GOP, et la campagne Biden se concentre sur lui plus tôt qu’elle ne l’avait prévu.

Dans un article coquin sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, Biden a montré un extrait du débat présidentiel républicain mercredi soir dans lequel le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a critiqué Trump pour ne pas s’être présenté au forum.

« Donald Trump est porté disparu », déclare DeSantis dans le clip.

« C’est exact, » Biden a écrit.

Le lieu du discours était une cible mouvante. La Maison Blanche avait initialement envisagé Valley Forge en Pennsylvanie, un clin d’œil à la lutte de l’armée continentale contre la domination britannique lors du rude hiver de 1777-78, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche.

À l’heure où certains électeurs semblent disposés à mettre de côté les libertés constitutionnelles, Biden tentera de leur rappeler les douloureux sacrifices consentis pour construire une démocratie durable.

« Les gens peuvent être frustrés par le rythme des progrès », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la réflexion derrière ce discours. « Mais nos institutions nous maintiennent également ensemble. La Constitution est un frein aux abus de pouvoir. Et si vous attaquez la presse libre, vous renversez la volonté des électeurs, vous risquez de tout détruire.»

L’avertissement de Biden à propos de Trump est quelque peu unique dans l’histoire moderne des campagnes présidentielles. Bien que Biden ait de nombreuses querelles politiques avec Trump, il présente le Trumpisme comme une menace mortelle pour l’ordre constitutionnel même qui donne aux Américains le droit d’embaucher et de licencier leurs dirigeants.

« Nous devons défendre notre Constitution et les institutions démocratiques parce que les extrémistes du MAGA ont clairement fait savoir qu’ils ne le feraient pas », selon un autre extrait du discours de Biden. « L’Histoire regarde. Le monde regarde.

Les sondages suggèrent que le message de Biden ne parvient pas à passer. Au contraire, les démocrates perdent du terrain sur ce front. Biden a donné un discours similaire à Philadelphie il y a un an en utilisant à peu près le même langage. « Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république », avait-il alors déclaré.

Lorsqu’il a prononcé ce discours aux heures de grande écoute à l’Independence Hall, les démocrates avaient 7 points d’avance sur les républicains sur la question de la protection de la démocratie, selon Sondage NBC. Depuis lors, les Républicains ont effacé cet avantage et détiennent désormais un avantage d’un point.

Face à ces tendances, les alliés de Biden craignent que les Américains ne parviennent pas à saisir les enjeux des élections de 2024 en cas de revanche avec Trump. L’ancien président a été inculpé en Géorgie et à Washington, DC, pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020. Il a plaidé non coupable.

« Trop de gens ne pensent pas clairement », a déclaré Clyburn, dont le soutien à Biden lors de la primaire démocrate de Caroline du Sud en 2020 a contribué à sauver la candidature chancelante de Biden à la présidentielle. « Le pays est dans une mauvaise passe. Et nous devons penser au pays et non aux personnalités. Il ne s’agit pas d’une compétition entre Joe Biden et Donald Trump, ou entre Joe Biden et toute autre personne susceptible d’être intéressée à devenir président. Il s’agit d’une lutte entre démocratie et autocratie. C’est le but de ce concours.

Trump pourrait-il revenir au pouvoir ? « Bien sûr, c’est possible », a ajouté Clyburn. « Tout est possible. Je pense que c’est hautement improbable, mais c’est possible. »

La veuve de McCain, Cindy McCain, et la gouverneure démocrate de l’État, Katie Hobbs, rejoindront Biden dans un État qu’il a remporté de justesse en 2020.

Biden considère le défunt sénateur comme un modèle d’esprit bipartisan fané qu’il aimerait raviver. McCain était prêt à rompre avec son parti sur des questions de principe, provoquant la colère du président Trump de l’époque en 2017 lorsqu’il a fait un geste mémorable de rejet lors d’un vote au Sénat visant à abroger la loi sur les soins abordables qui avait été adoptée sous l’administration Obama-Biden.

Après avoir perdu la course présidentielle de 2008 face à Obama, McCain a reconnu sa défaite, ce que Trump n’a pas encore fait après avoir perdu en 2020. Une nouvelle publicité de campagne de Biden de 60 secondes comprend des photos de Biden avec McCain et d’autres républicains éminents pour montrer la volonté de Biden de travailler. en coopération avec l’autre partie.

Cependant, avec l’imminence d’une fermeture du gouvernement, certains républicains souhaitent voir Biden rencontrer les dirigeants républicains de la Chambre et conclure un accord qui permettrait de maintenir les services opérationnels. Biden et les républicains de la Chambre ont conclu un accord pour fixer les niveaux de dépenses plus tôt cette année, mais depuis lors, le GOP a abandonné cet accord. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré qu’il souhaitait parler à Biden, mais la position de la Maison Blanche est qu’il appartient aux dirigeants républicains de la Chambre de résoudre un différend interne avec une faction d’extrême droite du Congrès.

Le représentant Mike Lawler, un républicain de New York qui représente un district que Biden a remporté en 2020, a déclaré en référence au discours de Biden aujourd’hui : « Il y a ici une hypocrisie évidente. Si vous voulez prononcer ce discours et parler de la nécessité de travailler ensemble de manière bipartite, alors pourquoi n’avez-vous pas votre personnel au Capitole en ce moment ?

« S’ils parlent de démocratie et de bipartisme, alors il n’y a pas de meilleur moyen de le montrer qu’en se présentant au Capitole pour rencontrer le président et négocier un éventuel arrêt. »

Gabe Gutierrez a rapporté de Tempe et Peter Nicholas de Washington. Peter Alexander et Mike Memoli ont contribué au reportage depuis Washington.