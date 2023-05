Biden publie une nouvelle stratégie pour lutter contre la montée de l’antisémitisme, déclare que « la haine ne prévaudra pas »

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a annoncé jeudi ce qu’il a qualifié d’entreprise la plus ambitieuse et la plus complète du gouvernement américain pour lutter contre la haine, les préjugés et la violence contre les Juifs, décrivant plus de 100 mesures que l’administration et ses partenaires peuvent prendre pour lutter contre un montée alarmante de l’antisémitisme.

S’exprimant lors d’un discours enregistré sur vidéo à la Maison Blanche, Biden a déclaré que la première stratégie nationale américaine de lutte contre l’antisémitisme envoie un « message clair et énergique » selon lequel « en Amérique, le mal ne gagnera pas, la haine ne prévaudra pas » et « le venin et la violence de l’antisémitisme ne sera pas l’histoire de notre temps.

Après des mois d’élaboration, la stratégie a quatre objectifs fondamentaux : accroître la sensibilisation et la compréhension de l’antisémitisme, y compris sa menace pour l’Amérique, et élargir l’appréciation de l’héritage juif américain ; améliorer la sûreté et la sécurité des communautés juives ; inverser la normalisation de l’antisémitisme et lutter contre la discrimination antisémite ; et construire une solidarité « intercommunautaire » et une action collective pour contrer la haine.

Les organisations juives ont largement applaudi l’effort de l’administration.

« La sécurité des Juifs est inextricablement liée à la sécurité des autres communautés et à la santé et au dynamisme de notre démocratie multiraciale », a déclaré Amy Spitalnick, PDG du Conseil juif pour les affaires publiques. « Alors que nous voyons l’antisémitisme et l’extrémisme de plus en plus normalisés dans notre politique et notre société, l’urgence de ce cadre est encore plus claire. »

La stratégie appelle également le Congrès, les gouvernements des États et locaux, les entreprises technologiques et autres entreprises privées, les chefs religieux et autres à aider à combattre les préjugés et la haine envers les Juifs.

Les entreprises technologiques sont invitées à établir des politiques de «tolérance zéro» contre les contenus antisémites sur leurs plateformes. Le US Holocaust Memorial Museum s’est engagé à lancer un centre de recherche sur l’éducation. Les ligues et clubs sportifs professionnels sont invités à utiliser leurs plateformes et leur influence pour sensibiliser. Le bureau d’engagement public de la Maison Blanche invitera les membres du public à décrire comment ils ont soutenu des communautés juives, musulmanes ou autres qui sont différentes de la leur.

Doug Emhoff, qui est marié au vice-président Kamala Harris, a déclaré à la Maison Blanche que les crimes de haine contre les Juifs représentaient 63%, soit près des deux tiers, de tous les crimes de haine à motivation religieuse aux États-Unis en 2022, bien que les Juifs ne représentent que plus de 2 % de la population totale.

« Je connais la peur. Je connais la douleur. Je connais la colère que vivent les Juifs à cause de cette épidémie de haine », a déclaré Emhoff, la première épouse juive d’un président ou d’un vice-président américain. Il est devenu l’interlocuteur de l’administration en matière de lutte contre l’antisémitisme.

Emhoff, ancien avocat du divertissement en Californie, a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé que cette question deviendrait « ma cause » en tant que second gentleman des États-Unis, « mais maintenant, plus que jamais, nous devons tous relever le défi et relever ce moment. ” Il a déclaré que le plan sauverait des vies.

« Nous nous engageons à faire en sorte que chacun puisse vivre ouvertement, fièrement et en toute sécurité dans sa propre communauté », a déclaré Emhoff. « C’est à nous tous de mettre fin à la haine viscérale que nous constatons dans notre pays. Nous ne pouvons pas normaliser cela.

En signe de soutien de l’administration à la stratégie, Emhoff était flanqué de la conseillère en politique intérieure de la Maison Blanche, Susan Rice ; la conseillère à la sécurité intérieure Liz Sherwood-Randall ; et l’ambassadrice Deborah Lipstadt, l’envoyée spéciale pour surveiller et combattre l’antisémitisme.

Harris s’est glissée dans l’auditorium pendant quelques minutes pour regarder son mari depuis le fond de la pièce et lui a levé le pouce avant de partir.

Un survivant du massacre de 2018 à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, a salué la stratégie.

« Je suis fier que nos dirigeants comprennent l’urgence et l’importance de lutter contre l’antisémitisme de manière globale, mais je déplore les niveaux d’antisémitisme dans le pays qui ont nécessité la nécessité d’un plan en premier lieu », a déclaré le rabbin Jeffrey Myers, qui a survécu à la crise. attaque qui a tué 11 fidèles.

La sélection du jury s’est terminée jeudi dans le procès de Robert Bowers, l’homme accusé de ces meurtres. Le témoignage devrait commencer mardi.

Dans ses remarques enregistrées sur bande vidéo, Biden a déclaré que la haine ne disparaît pas, qu’elle ne se cache que jusqu’à ce qu’on lui donne de l’oxygène. Il a rappelé le rassemblement meurtrier des suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie, en 2017, et a noté que les chants antisémites des participants l’avaient conduit à se présenter à la présidence en 2020.

« Le silence est une complicité », a déclaré le président.

L’automne dernier, Biden a organisé un sommet à la Maison Blanche contre la violence alimentée par la haine. Emhoff a mené une discussion à la Maison Blanche avec des dirigeants de la communauté juive en décembre dernier pour discuter de la montée de l’antisémitisme et de la manière de le contrer. Quelques jours plus tard, Biden a créé un groupe de travail gouvernemental pour développer la nouvelle stratégie.

Lipstadt a déclaré que la publication de la stratégie est un « moment historique dans la lutte moderne contre ce que l’on appelle la plus ancienne haine du monde ».

« Pour la première fois, le gouvernement des États-Unis ne se contente pas de reconnaître que l’antisémitisme n’est pas seulement un problème grave dans ce pays, mais présente un plan clair pour le contrer », a-t-elle déclaré.

___

Le correspondant de l’AP à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press