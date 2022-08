Biden publie un décret sur l’accès à l’avortement, appelant à une étude plus approfondie

WASHINGTON – Depuis même avant que la Cour suprême n’invalide Roe v. Wade, les démocrates ont fait pression sur le président Biden pour qu’il prenne des mesures pour protéger le droit à l’avortement.

Et il a cherché des moyens de le faire, en convoquant un groupe de travail pour surveiller la répression de la procédure par l’État, en autorisant une action en justice contre les États qui, à son avis, vont trop loin et en donnant des conseils aux pharmaciens et autres prestataires de soins de santé pour renforcer les lois existantes sur la vie privée et l’accès aux médicaments.

Puis mercredi, après des semaines d’étude par son administration, M. Biden a pris de nouvelles mesures en signant un décret exécutif pour protéger les droits à l’avortement – ​​en étudiant plus avant ce qu’il pouvait faire pour protéger les droits à l’avortement.