Le président Biden a publié lundi un décret très attendu sur l’intelligence artificielle (IA), axé sur la maîtrise de la technologie émergente et la gestion de ses risques.

L’ordonnance comprend plusieurs nouvelles actions axées sur des domaines tels que la sécurité, la confidentialité, la protection des travailleurs et la protection de l’innovation.

« Le président Biden estime que nous avons l’obligation d’exploiter la puissance de l’IA pour de bon, tout en protégeant les gens de ses risques potentiellement graves », a déclaré aux journalistes un haut responsable de l’administration.

Le décret comprend de nouvelles normes de sécurité, exigeant notamment que les entreprises développant des modèles qui présentent un risque sérieux pour la sécurité nationale, la sécurité économique ou la santé publique informent le gouvernement fédéral lors de la formation du modèle et doivent partager les résultats de tous les tests de sécurité. Le ministère du Commerce élaborera également des directives sur l’authentification du contenu et le filigrane pour étiqueter le contenu généré par l’IA.

L’ordonnance ordonne aux agences fédérales d’accélérer le développement de techniques permettant de former les systèmes d’IA tout en préservant la confidentialité des données de formation. L’ordonnance évaluera également la manière dont les agences collectent et utilisent les informations disponibles dans le commerce contenant des données personnelles.

Pour soutenir les travailleurs, l’ordre élabore des principes et des meilleures pratiques pour atténuer les méfaits et maximiser les avantages de l’IA pour les travailleurs en abordant des questions telles que le déplacement d’emplois, les normes du travail et la collecte de données.

L’ordre vise également à promouvoir l’innovation et la concurrence grâce à un outil pilote, le National AI Research Resource, qui augmentera les subventions pour la recherche sur l’IA dans des domaines tels que les soins de santé et le changement climatique. Il utilisera également les autorités existantes pour accroître la capacité des immigrants et non-immigrants hautement qualifiés possédant une expertise dans ces domaines critiques à étudier, rester et travailler aux États-Unis en rationalisant les critères de visa et les entretiens.

L’ordonnance s’applique aux entreprises dotées des systèmes d’IA les plus puissants, qu’elles travaillent ou non avec le gouvernement fédéral, selon un responsable. Il s’agit de l’effort le plus important visant à imposer un ordre national au secteur de l’IA après ChatGPT, lancé il y a moins d’un an, qui a choqué les utilisateurs par ses capacités et ses connaissances humaines.

Le décret vise à permettre aux États-Unis de montrer la voie en matière d’IA et de faire progresser leur leadership mondial dans le domaine des technologies émergentes. Le vice-président Harris se rend mardi au Royaume-Uni pour prononcer un discours sur la vision américaine de l’IA.

Les responsables affirment cependant que les États-Unis ne sont pas à la traîne de l’Europe dans la réglementation de l’IA.

“Je ne pense pas que nous soyons dans une course, je ne pense pas que nous essayions de rattraper notre retard”, a déclaré l’officiel. «Je rejetterais toute idée selon laquelle nous sommes derrière qui que ce soit. Mais… au final, je pense que c’est l’occasion de travailler ensemble sur la gouvernance de l’IA. Je ne vois pas particulièrement de tension entre… les États-Unis et l’Europe à ce sujet.»

L’ordonnance se concentre sur la promotion de l’équité et des droits civils en fournissant des conseils aux propriétaires, aux programmes de prestations fédéraux et aux entrepreneurs fédéraux pour empêcher les algorithmes d’IA d’exacerber la discrimination. Il vise également à développer un ensemble de bonnes pratiques pour l’utilisation de l’IA dans le système de justice pénale, comme la détermination de la peine, la libération conditionnelle et la probation, la surveillance, la prévision de la criminalité et l’analyse médico-légale.

L’ordonnance ordonne également au ministère de la Santé et des Services sociaux d’établir un programme de sécurité afin qu’il puisse recevoir des rapports sur des pratiques de soins de santé dangereuses impliquant l’IA et créera des ressources pour aider les éducateurs à déployer des outils d’IA pour l’apprentissage.

« Le président Biden met en œuvre l’ensemble de mesures le plus solide qu’un gouvernement dans le monde ait jamais pris en matière de sûreté, de sécurité et de confiance en matière d’IA. C’est la prochaine étape d’une stratégie agressive visant à tout faire sur tous les fronts pour exploiter les avantages de l’IA et atténuer les risques”, a déclaré le chef de cabinet adjoint Bruce Reed dans un communiqué.

La Maison Blanche nommera un conseil sur l’IA pour les réunions au niveau principal, dirigé par Reed, afin d’atteindre les objectifs de l’ordre, a déclaré le responsable. Le calendrier de mise en œuvre du décret, qui intervient près d’un an après le jour du scrutin, est de 90 jours pour certaines actions de sécurité et de 270 jours ou un an pour d’autres livrables.

De plus, la Maison Blanche lance AI.gov pour les candidats qui souhaitent travailler sur les questions d’IA au sein du gouvernement fédéral. Le responsable a déclaré qu’ils souhaitaient intégrer des experts en IA dans la main-d’œuvre fédérale car « on ne peut jamais avoir trop de talents en IA ».