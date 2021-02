Le PRÉSIDENT Joe Biden, Jen Psaki et Kamala Harris ont été accusés d’hypocrisie en relation avec des tweets claquant les frappes de Trump, après avoir largué des bombes sur la Syrie.

Les États-Unis ont largué sept munitions d’attaque directe conjointes de 500 livres (JDAM) en tuant 22 personnes, à un passage utilisé par des milices soutenues par l’Iran pour déplacer des armes à travers la frontière.

L’attaque, qui a marqué la première opération militaire de Joe Biden, est intervenue à la suite d’attaques à la roquette par des fanatiques sur des cibles américaines en Irak voisin.

Les États-Unis semblaient riposter à une attaque à la roquette le 15 février contre la base militaire américaine de l’aéroport international d’Erbil – qui a ensuite été revendiquée par la Brigade des gardiens du sang.

L’opération violente a suscité des accusations de double poids, après que les utilisateurs de Twitter ont refait surface de vieux tweets critiquant les frappes aériennes de l’administration Trump au Moyen-Orient.

Dans un tweet datant de 2019, Biden a qualifié Donald Trump de «erratique» et d ‘«impulsif» après avoir menacé de bombarder l’Iran.

«Aucun président ne devrait ordonner une frappe militaire sans en comprendre pleinement les conséquences», a-t-il écrit.

« Nous n’avons pas besoin d’une autre guerre au Moyen-Orient, mais les actions de Trump envers l’Iran ne font que rendre cela plus probable. »

Trump s’est retiré des frappes aériennes de 2019 référencées dans le tweet de Biden, aurait changé d’avis « 10 minutes avant la frappe », par crainte de pertes civiles.

Et un autre tweet des tweets de Biden, à partir d’octobre 2019, a fait surface dans lequel il a de nouveau qualifié le président Trump de « erratique » et « impulsif ».

Cette fois, les critiques portaient sur une décision de retirer des troupes de leurs postes en Syrie, où ils avaient soutenu les alliés kurdes dans la lutte contre l’Etat islamique.

Une invasion turque a été lancée en infiltrant les factions kurdes, conduisant à des accusations de crimes de guerre, y compris des exécutions sommaires.

Le conflit qui s’ensuivra entraînera le déplacement de plus de 300 000 personnes.

Lors de sa campagne pour l’investiture démocrate, Biden a déclaré à une foule de l’Iowa que l’administration Trump avait «abandonné» les alliés kurdes de la région.

«Les événements de la semaine dernière… ont révélé à quel point ce président est dangereux», a-t-il déclaré.

La républicaine assiégée Marjorie Taylor Greene a pesé sur la controverse, avec un tweet affirmant que Joe Biden avait «sauté de nouveau dans la guerre civile syrienne de Barack Obama».

« Le GOP devrait s’opposer au désir assoiffé de sang du DC Swamp / Deep State pour des guerres sans fin », a-t-elle déclaré.

«Biden a soutenu l’envoi d’Américains mourir dans des guerres pendant 50 ans (Irak)»

«Nous avons besoin de leaders qui mettent #AmericaFirst! »

Il n’y avait pas que les tweets passés de Biden en cours d’examen; un tweet de l’attachée de presse Jen Psaki en 2017 remettant en question la légalité d’attaquer la Syrie avait également refait surface.

«Assad est un dictateur brutal», a-t-elle écrit.

«Mais la Syrie est un pays souverain.»

Le démocrate Ilhan Omar a été l’un de ceux à attirer l’attention sur l’ancien tweet, auquel il a répondu aujourd’hui avec son propre tweet, en disant «Grande question».

Les critiques de l’administration de M. Biden n’ont pas tardé à sauter dessus tweets de Mme Harris de 2018, où elle a remis en question les frappes ordonnées par l’administration du président américain de l’époque, Donald Trump.

«Je soutiens fermement nos hommes et nos femmes en uniforme et je crois que nous devons tenir Assad pour responsable de son utilisation abusive d’armes chimiques. Mais je suis profondément préoccupé par la justification juridique des grèves d’hier soir », lit-on dans le tweet de Harris.

«Le président doit définir une stratégie globale en Syrie en consultation avec le Congrès – et il doit le faire maintenant.»

Donald Trump Jr a pesé sur le mouvement militaire de Biden, tweetant qu’il était « surpris » qu’il « n’a fallu qu’environ 33 jours pour revenir aux conflits au Moyen-Orient ».

« Je ne pensais pas que Biden ferait attendre aussi longtemps le complexe militaro-industriel pour commencer à larguer des bombes », lit-on dans le tweet.

Les allégations d’hypocrisie font suite à une attaque ordonnée par Biden plus tôt cette semaine, qui semblait être des représailles pour une attaque à la roquette du 15 février contre la base militaire américaine de l’aéroport international d’Erbil – qui a ensuite été revendiquée par la Brigade des gardiens du sang.

Cette attaque, dans une région dirigée par des Kurdes, a tué un entrepreneur qui n’était pas américain et blessé de nombreux entrepreneurs américains et un membre du service américain.

Les États-Unis n’ont définitivement blâmé aucun groupe spécifique pour l’indignation ou ne l’ont attribué à aucun mandataire iranien dans la région, mais l’administration avait clairement indiqué où elle plaçait la responsabilité.

« Sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines … ont mené des frappes aériennes contre des infrastructures utilisées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, après l’attaque de la nuit dernière.

Kirby a déclaré que Biden avait ordonné les frappes à Al Bukamal après avoir consulté les alliés américains, y compris les partenaires de la coalition.

Ils ont été autorisés « en réponse aux récentes attaques contre le personnel américain et de la coalition en Irak, et aux menaces permanentes contre ce personnel », a-t-il déclaré.

« Le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak. »

Il a révélé que les frappes avaient détruit plusieurs installations à un point de contrôle frontalier utilisé par un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran, notamment Kata’ib Hezbollah (KH) et Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Les responsables du Pentagone ont révélé plus tard qu’ils avaient offert plusieurs groupes d’objectifs plus importants, mais Biden a approuvé la plus petite option.

« Je suis confiant dans l’objectif que nous avons poursuivi, nous savons ce que nous avons atteint », a déclaré le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, aux journalistes volant avec lui de Californie à Washington.

Il a ajouté: « Nous sommes convaincus que cette cible était utilisée par les mêmes militants chiites qui ont mené les frappes », a-t-il déclaré en se référant à l’attaque du 15 février.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que nous répondrions sur notre calendrier. Nous voulions être sûrs de la connectivité et nous voulions être sûrs d’avoir les bons objectifs. »

Un groupe militant chiite peu connu se faisant appeler Saraya Awliya al-Dam, en arabe pour la Brigade des Gardiens du Sang, a revendiqué la responsabilité de l’attaque du 15 février.

Une semaine plus tard, une attaque à la roquette dans la zone verte de Bagdad a semblé viser l’enceinte de l’ambassade américaine, mais personne n’a été blessé.

L’Iran a déclaré cette semaine qu’il n’avait aucun lien avec la Brigade des Gardiens du Sang.

Les attaques à la roquette contre les positions américaines en Irak ont ​​été menées alors que Washington et Téhéran cherchaient un moyen de revenir à l’accord nucléaire de 2015 abandonné par l’ancien président américain Donald Trump.