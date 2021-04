Le président américain Joe Biden parle de l’emploi et de l’économie à la Maison Blanche à Washington, le 7 avril 2021.

Le président Joe Biden cherchera à augmenter les impôts des investisseurs millionnaires pour financer l’éducation et d’autres priorités de dépenses dans le cadre des efforts de l’administration pour réformer l’économie américaine.

Dans le cadre de ce plan, Biden cherchera à augmenter la taxe sur les plus-values ​​à 39,6% contre 20% pour les Américains gagnant plus d’un million de dollars, selon plusieurs médias, dont Bloomberg News et le New York Times.