JOE Biden appellera à une école maternelle gratuite pour les enfants de trois et quatre ans dans le cadre d’une frénésie de dépenses de 200 milliards de dollars dans le cadre de son vaste plan américain pour les familles.

Le président fera cette annonce dans son premier discours conjoint au Congrès mercredi, où d’autres éléments de son plan de 1,8 billion de dollars devraient également être dévoilés.

L’administration Biden a déclaré que l’investissement pour mettre en œuvre une école maternelle universelle profiterait à cinq millions d’enfants et permettrait à la famille moyenne d’économiser environ 13000 dollars.

Il appelle à fournir des fonds fédéraux pour aider les États à offrir des services préscolaires, les enseignants et autres employés du préscolaire gagnant 15 $ de l’heure.

«Ces investissements donneront aux enfants américains une longueur d’avance et ouvriront la voie à la génération la mieux éduquée de l’histoire des États-Unis», a déclaré l’administration.

Les nouveaux détails s’inscrivent dans le cadre du plan américain de 1,8 billion de dollars de Biden pour les familles, qui, selon l’administration, se concentre souvent sur l’infrastructure humaine.

Le paquet est orienté vers la garde d’enfants, les soins de santé, l’éducation et d’autres aspects fondamentaux de l’architecture domestique pour la plupart des Américains.

Avec le plan américain pour l’emploi de Biden, un investissement de 2,3 billions de dollars dans les infrastructures, ils ajoutent un effort énorme de 4 billions de dollars pour remplir son vœu de campagne de reconstruire mieux.

Le plan américain pour les familles serait financé en augmentant les taxes pour le 1% des revenus les plus élevés des États-Unis, conformément au vœu du président de ne pas augmenter les impôts de ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars par an.

Le taux d’imposition le plus élevé pour les plus riches d’Amérique sera porté à 39,6%. L’impôt sur les gains en capital sera également porté au même pourcentage pour les ménages gagnant plus d’un million de dollars, et une échappatoire à l’impôt sur les successions sera également supprimée.

Le programme comprend également un collège communautaire gratuit pendant deux ans, un plan de 45 milliards de dollars pour fournir des repas scolaires gratuits à des millions d’enfants à faible revenu et une extension des crédits d’impôt fédéraux pour enfants jusqu’en 2025.

Le plan établirait également un programme national de congés payés qui fournirait jusqu’à 4 000 $ par mois pendant 12 semaines pour les congés parentaux, familiaux ou personnels.

Cependant, il n’inclut pas de mesures visant à réduire le coût des médicaments sur ordonnance ou à abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare, à la suite de la résistance de certains démocrates modérés.

Le discours du président et le déploiement du plan américain pour les familles interviennent alors que Biden marque ses 100 premiers jours à la Maison Blanche, un moment rare pour l’action du Congrès.

Les démocrates contrôlent étroitement la Chambre et le Sénat, donnant au parti présidentiel tout le pouvoir pour la première fois en une décennie.

Alors que Biden est déterminé à rechercher le bipartisme, les républicains du Congrès ont largement qualifié ses propositions de dépenses publiques importantes et ont juré de s’y opposer.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a qualifié l’administration de Biden de présidence «d’appât et de changement» pour avoir parlé du bipartisme, mais pour avoir ensuite laissé les républicains derrière eux pour négocier une législation uniquement avec les démocrates.

« Le président Biden s’est présenté comme un modéré, mais j’ai du mal à penser à quoi que ce soit de ce qu’il a fait jusqu’à présent qui indiquerait un certain degré de modération », a déclaré McConnell mardi.

Les dirigeants républicains ont également déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à augmenter les impôts, annulant les réductions introduites par Donald Trump en 2017.

On ne sait pas comment la Maison Blanche envisage de faire adopter le plan américain pour les familles avec ses faibles majorités à la Chambre et au Sénat.

Aucun républicain n’a voté pour le plan de sauvetage du coronavirus de Biden, qui a été promulgué le mois dernier.

La semaine dernière, les sénateurs républicains ont proposé un plan d’infrastructure alternatif axé sur des investissements plus traditionnels dans les autoroutes et les ponts qui représenteraient un quart du coût, payé par les péages et autres frais d’utilisation.