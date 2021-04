L’administration Biden proposera une hausse de l’impôt sur les plus-values ​​de près de 20% pour les personnes qui gagnent plus d’un million de dollars par an, a-t-il été révélé lundi.

La Maison Blanche proposera l’augmentation des impôts pour aider à payer le plan américain pour les familles – une législation ambitieuse qui devrait aider à payer des programmes sociaux tels que la garde d’enfants, les congés familiaux payés et les collèges communautaires sans frais de scolarité.

Biden et la Maison Blanche proposeront la hausse des impôts pour aider à payer le plan des familles américaines Crédit: AFP

Le président Biden exposerait son plan dans une allocution au Congrès cette semaine Crédit: EPA

Le président Joe Biden veut ramener le taux d’imposition sur le revenu à 39,6% pour les hauts revenus qu’il était avant les réductions d’impôts de l’ancien président Donald Trump en 2017.

Il devrait exposer son plan dans une allocution au Congrès cette semaine.

Brian Deese, le chef du Conseil économique national, a déclaré qu’environ 500 000 ménages américains seraient touchés par le changement.

Radio Nationale Publique a annoncé lundi la nouvelle de la proposition de hausse de l’impôt sur les gains en capital.

Selon le Washington Post, le plan pourrait potentiellement mettre 1 billion de dollars de côté pour les familles et les particuliers.

Environ 500 000 ménages américains seraient touchés par le changement Crédits: Splash

«Le président Biden a déjà présenté la première partie de son plan historique visant à investir dans la force de l’économie et des familles américaines, et il présentera le deuxième élément de cette proposition dans les prochains jours», Michael J. Gwin, un Blanc Porte-parole de la Chambre, a déclaré dans un communiqué.

« Les détails de ce paquet sont toujours en cours de finalisation, de sorte que les spéculations sur son contenu final sont prématurées à ce stade. »

Les chiffres exacts sont encore en cours de détermination, mais le Washington Post a rapporté qu’environ 225 milliards de dollars seraient consacrés au financement de la garde d’enfants et environ 225 milliards de dollars pour les congés familiaux et médicaux payés.

En outre, environ 200 milliards de dollars iraient à l’enseignement prématernel universel, et des centaines de milliards iraient au financement de l’éducation, comme les collèges communautaires sans frais de scolarité.

La législation et les hausses d’impôts ont quelques critiques, notamment parmi les politiciens républicains. Crédit: AFP

Tout le monde n’est pas ravi de l’idée de la hausse des impôts.

La proposition a déjà quelques critiques, y compris un représentant du GOP qui s’est entretenu avec Fox Business lundi.

Le représentant Kevin Brady, R-TX, a affirmé que l’augmentation des taxes serait «une autre erreur économique majeure de la part du président Biden».

«Regardez… après la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, les investissements ont bondi en Amérique et, par conséquent, ce sont les cols bleus, ce sont les communautés locales qui en ont profité», a-t-il déclaré. « Lorsque vous doublez cette taxe, vous avez l’effet inverse. »

« En réalité, vous n’encourageriez pas une cure en punissant les chercheurs les plus fréquents et les plus performants », a ajouté le politicien.

«Vous ne reconstruisez pas une économie saine en punissant ceux qui investissent dans cette économie locale et américaine, et c’est exactement ce que vous avez ici.»

Les républicains devraient s’opposer au paquet du plan américain pour les familles Crédit: AFP

Cependant, le paquet d’infrastructure précédent ainsi que ce nouveau plan sont populaires parmi le public américain Crédit: AFP

Sen Marsha Blackburn du Tennessee a également critiqué l’augmentation potentielle des impôts.

«La hausse de l’impôt sur les plus-values ​​de Biden comptes de retraite de la classe moyenne réservoir parce que cela fait le plein du marché », a-t-elle écrit le 23 avril.

Cependant, les augmentations d’impôts parmi les Américains les plus riches et le paquet d’infrastructure du président Biden semblent tous deux populaires dans l’ensemble du public américain.

Un sondage de l’Université de Monmouth a révélé qu’environ 2 Américains sur 3 soutiennent le programme d’infrastructure du président et les éventuelles hausses d’impôts qui pourraient le payer.

La proposition d’infrastructure avait 68 pour cent de soutien et seulement 29 pour cent d’opposition dans le sondage.

En ce qui concerne le plan de dépenses pour élargir l’accès aux soins de santé et à la garde d’enfants, les congés payés et le soutien aux frais de scolarité, selon le sondage, 64% des Américains soutiennent l’idée tandis que 34% y sont opposés.

Plus précisément, l’enquête a noté que près de 2 Américains sur 3 soutiennent l’augmentation des impôts sur les entreprises (64%) et les particuliers gagnant plus de 400 000 dollars (65%) pour payer les plans proposés par Biden.

Les républicains devraient s’opposer au paquet du plan américain pour les familles que le président Biden devrait dévoiler lors de son premier discours au Congrès mercredi soir.