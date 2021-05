Biden proposera de mettre l’Amérique en faillite encore plus rapidement avec un budget de 6 TRILLIONS de dollars – The Right Scoop

L’année dernière, les États-Unis ont dépensé plus de 6,5 billions de dollars parce que le gouvernement fédéral avait fermé notre économie pendant la pandémie, et nous nous sommes retrouvés avec un déficit de près de la moitié de ce chiffre à plus de 3 billions de dollars.

Maintenant, Biden propose un budget insensé de 6 billions de dollars l’année prochaine, le montant des dépenses augmentant chaque année pour la prochaine décennie:

LA COLLINE – Le président Biden devrait proposer un budget totalisant 6 billions de dollars dans les prochains jours, a rapporté le New York Times jeudi matin, environ un tiers de plus que les niveaux de dépenses pré-pandémique. La proposition contiendrait des investissements majeurs dans les infrastructures, l’éducation et les soins de santé, selon le Times, et porterait les niveaux de dépenses fédérales à leur niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de ce plan, dont les documents ont été obtenus par le Times, le gouvernement fédéral dépenserait 6 billions de dollars au cours de l’exercice 2022, et les dépenses augmenteraient à 8,2 billions de dollars d’ici 2031. Le plan démontre que Biden montre peu d’intérêt pour apprivoiser le déficit, qui resterait au-dessus de 1 billion de dollars au cours de la prochaine décennie, malgré une reprise économique attendue. Le déficit n’a dépassé ce niveau que dans la période de quatre ans qui a suivi la Grande Récession, et à nouveau après que la pandémie COVID-19 a frappé l’économie. Plutôt que de trouver une voie vers une dette soutenable, le plan augmenterait le fardeau de la dette du pays à 117% du PIB d’ici la fin de la décennie, dépassant son record de la Seconde Guerre mondiale en 2024. En gros, la proposition de budget, que la Maison Blanche devrait présenter officiellement vendredi, est un appel sans vergogne à un rôle plus important du gouvernement dans l’économie américaine, portant les dépenses à un quart de la production annuelle du pays, plus que tout autre niveau. avant la pandémie. Il suppose l’adoption du plan américain pour l’emploi de Biden et du plan américain pour les familles, qui appellent à des investissements solides pour reconstruire les infrastructures vieillissantes, renforcer les technologies respectueuses du climat comme les véhicules électriques et élargir considérablement le filet de sécurité sociale.

Les États-Unis n’apportent pas près de 6,5 billions de dollars d’impôts chaque année. En fait, le nombre est beaucoup plus proche de 3,5 billions de dollars et il devrait approcher les 4 billions de dollars à un moment donné au cours de la prochaine décennie. Ce qui signifie que le budget socialiste ridicule de Biden nous garantirait environ 3 billions de dollars de déficits budgétaires chaque année, ce nombre augmentant à mesure que ses dépenses proposées augmentent.

Comme je l’ai dit, c’est insensé:

Vous voyez, le truc à propos de la Seconde Guerre mondiale, c’est que nous combattions une GUERRE MONDIALE. Nous sommes au milieu de ce qui devrait être une récupération naturelle record d’un coma économique artificiellement induit, et le plan de cet idiot est de dépenser comme un joueur pathologique en tilt. https://t.co/2wn4v7ZdaQ – Ben Shapiro (@benshapiro) 27 mai 2021

Candidate à la présidence en 2012, Mitt Romney a mis en garde contre «la voie de la Grèce». Il parlait d’effondrement économique. L’effondrement économique n’a rien de compatissant. C’est brutal, cruel, destructeur. Les conservateurs doivent crier à ce sujet, de manière intelligente et convaincante. https://t.co/8Z8n0Y8soS – Jay Nordlinger (@jaynordlinger) 27 mai 2021

Espérons que les démocrates sensés s’opposeront à quelque chose d’aussi absurde que ce budget, mais ne retenez pas votre souffle.