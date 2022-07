Aujourd’hui est le jour 158 de la détention de Brittney Griner dans une prison russe pour possession d’huile de cannabis. S’ils réussissent, les Russkis garderont la star du basket jusqu’à dix ans pour cette petite infraction. Nous comprenons tous ce qui se passe ici. Vladimir Poutine sait que BG est une célébrité américaine et que la Russie utilise sa vie comme appât pour Dieu seul sait. De nouvelles nouvelles suggèrent qu’ils réalisent peut-être leur souhait…

Biden propose un trafiquant d’armes russe en échange de Brittney Griner et Paul Whelan

Selon ESPN rapport, le président Biden a proposé un échange au gouvernement russe. Les États-Unis libéreront le marchand d’armes international Viktor Bout en échange de la libération de BG et d’un autre détenu américain, Paul Whelan. Le surnom de Bout est “Merchant of Death” et il a été arrêté en 2008 en Thaïlande avant d’être extradé vers l’Amérique en 2010 pour avoir tenté de fournir des armes à l’armée colombienne contre les États-Unis. Cela ressemble au type de gars qui devrait probablement être en prison. BG, d’un autre côté, avait une petite herbe.

Qui diable est Paul Whelan, demandez-vous? Eh bien, il est décrit comme un “directeur de la sécurité d’entreprise” qui a été expulsé des Marines pour “mauvaise conduite”. Il a également servi quelque part comme officier de police dans le Michigan. En 2018, il a été arrêté et accusé d’être un espion car il est né au Canada avec plusieurs nationalités, notamment américaine, britannique et irlandaise. Ça ressemble un peu à un espion, on ne peut pas mentir mais on s’égare.

C’est la première fois que la Maison Blanche rend public un effort légitime pour ramener BG à la maison. On ne sait pas si la Russie est disposée ou non à accepter l’accord de Biden, mais nous aurons probablement plus d’informations bientôt.

