WASHINGTON – Le président Joe Biden a proposé un sommet avec le président russe Vladimir Poutine lors d’un appel téléphonique entre les deux dirigeants, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Biden a proposé de tenir le sommet « dans les mois à venir », a indiqué une lecture de l’appel fournie par l’administration.

L’appel, au moins le deuxième entre les deux hommes depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier, intervient alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux se lassent de la présence naissante de troupes russes le long de sa frontière avec l’Ukraine.

Dans un bref résumé de la conversation, la Maison Blanche a déclaré que les deux avaient discuté « d’un certain nombre de problèmes régionaux et mondiaux ».

Biden a proposé de tenir un sommet quelque part en dehors des États-Unis et de la Russie « pour discuter de toute la gamme des problèmes auxquels » les pays sont confrontés.

La lecture n’indique pas si Poutine a accepté le sommet ou comment il a reçu la proposition. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Parmi les autres sujets abordés au cours de la conversation figuraient l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines et les cyberattaques contre les institutions américaines.

Biden a également exprimé des inquiétudes concernant le récent renforcement militaire russe près de l’Ukraine et en Crimée, que la Russie revendique comme sienne et que les États-Unis et l’Ukraine considèrent comme un territoire occupé.

« Le président Biden a souligné l’attachement indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré la Maison Blanche.

Il n’y a aucune mention dans la lecture de la Maison Blanche d’une discussion sur le critique emprisonné du Kremlin Alexei Navalny. Les représentants de Navalny ont déclaré que l’ennemi de Poutine, qui avait été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok en août, était en mauvaise santé.

L’administration Biden a allégué que le gouvernement russe était à l’origine de l’empoisonnement et a sanctionné sept responsables russes le mois dernier pour l’attaque. Poutine a nié avoir joué un rôle.

Lors du premier appel téléphonique après l’inauguration entre Biden et Poutine, en janvier, Biden a évoqué Navalny et « ne s’est pas retenu », a déclaré à l’époque la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Ces dernières semaines, Moscou a accru sa présence militaire le long de la frontière ukrainienne, suscitant des inquiétudes à l’ouest d’un conflit militaire naissant entre les deux pays voisins.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il était réalisation de plus de 4000 exercices militaires ce mois-ci pour inspecter l’état de préparation de ses forces.

Le mois dernier, le gouvernement ukrainien a déclaré que quatre de ses soldats avaient été tués par les bombardements russes dans le Donbass. Moscou a nié avoir des forces dans l’est de l’Ukraine. Depuis 2014, Kiev lutte contre les séparatistes soutenus par la Russie dans un conflit qui a fait au moins 13 000 morts, selon les chiffres de l’ONU.

Porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré vendredi que Moscou déplacera ses forces à travers le territoire russe à sa discrétion et a qualifié l’escalade des tensions de « sans précédent ». Il a également suggéré que l’Ukraine était au bord de la guerre civile, ce qui menacerait la sécurité de la Russie.

« Le Kremlin craint qu’une guerre civile ne reprenne en Ukraine. Et si une guerre civile, une action militaire à grande échelle, reprend près de nos frontières, cela menacerait la sécurité de la Fédération de Russie », a déclaré Peskov. selon l’Associated Press. « L’escalade continue des tensions est sans précédent. »

Poutine a accusé l’Ukraine de reprendre « des actions de provocation dangereuses » lors d’un appel vendredi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon une lecture du Kremlin.

Le Kremlin a précédemment déclaré qu’il était préoccupé par la montée des tensions dans l’est de l’Ukraine et qu’il craignait que les forces de Kiev tentent de relancer un conflit.