Biden propose un nouveau plan d’allégement de la dette étudiante et s’en prend au GOP après la décision de la Cour suprême – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a promis vendredi de faire avancer un nouveau plan offrant un allégement des prêts étudiants à des millions d’emprunteurs, tout en accusant «l’hypocrisie» républicaine d’avoir déclenché la décision de la Cour suprême du jour qui a anéanti son effort initial.

Biden a déclaré que son administration avait déjà commencé le processus de travail sous l’autorité de la loi sur l’enseignement supérieur de 1965, qu’il a qualifiée de « meilleure voie qui reste pour offrir au plus grand nombre d’emprunteurs possible un allégement de la dette ».

Dans l’intervalle, étant donné que les exigences de remboursement des prêts étudiants doivent reprendre à l’automne, la Maison Blanche crée une « rampe d’accès » au remboursement et met en œuvre des moyens d’atténuer la menace de défaut des emprunteurs s’ils prennent du retard au cours de l’année prochaine.

Le président a déclaré que les nouveaux programmes prendront plus de temps que ses efforts initiaux pour alléger la dette des étudiants.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche, Biden a déclaré que les emprunteurs désormais en colère contre la décision du tribunal devraient blâmer les républicains. Il essaie de rester sur l’offensive politique même si la décision a sapé une promesse clé faite aux jeunes électeurs qui sera vitale pour sa campagne de réélection en 2024.

« Ces responsables républicains ne pouvaient tout simplement pas supporter l’idée de venir en aide aux Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne », a déclaré Biden. « L’hypocrisie des élus républicains est renversante. »

Essayer de placer une opposition farouche à l’annulation des prêts étudiants sur le GOP pourrait permettre à la campagne de réélection de Biden de maintenir la question comme une question de force à court terme. Mais cela n’apportera peut-être finalement que peu de réconfort aux 43 millions d’Américains qui ont bénéficié du programme initial et devront désormais attendre que son remplacement prenne forme.

« Nous ne voulons pas nous endetter atrocement toute notre vie pour améliorer notre éducation », a déclaré Voters of Tomorrow, une organisation dirigée par la génération Z qui promeut le pouvoir des jeunes Américains, dans un communiqué.

Les efforts de la Maison Blanche pour annuler les prêts étaient une tentative de tenir une promesse de Biden remontant à sa campagne de 2020 pour effacer la dette de prêt étudiant – une idée qui était particulièrement populaire auprès des jeunes électeurs et des progressistes. Les deux seront essentiels pour le président lors de la course présidentielle de l’année prochaine, mais pourraient être moins enthousiastes à l’idée de le soutenir après la décision de la Haute Cour.

Wisdom Cole, le directeur national de la NAACP Youth & College Division, a déclaré que les Noirs américains avaient aidé à mettre Biden à la Maison Blanche, il était donc obligé de « terminer le travail » avec ses promesses de soulager les emprunteurs.

« Cela va avoir un impact énorme sur les prochaines élections », a déclaré Cole, ajoutant : « Si nous ne le faisons pas, nous poursuivons le cycle de voir nos dirigeants élus faire des promesses et ne pas les tenir. »

Un sondage de mai de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 43% des adultes américains approuvaient la façon dont Biden cherchait à gérer la dette étudiante, similaire à sa cote d’approbation globale de 40% dans le même sondage.

Le sondage a suggéré que Biden soit reconnu pour sa gestion du problème chez les jeunes adultes en particulier. Cinquante-trois pour cent des adultes de moins de 30 ans ont déclaré qu’ils approuvaient la gestion par Biden de la dette étudiante, contre seulement 36% qui approuvaient son rendement au travail dans l’ensemble.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré que les principaux conseillers de Biden s’étaient fréquemment rencontrés récemment pour préparer une décision de la Haute Cour sur les prêts étudiants. Ils ont également parlé avec des défenseurs et des alliés au Congrès. Après la décision de vendredi, Biden a rencontré les meilleurs conseillers et leur a ordonné de commencer immédiatement à mettre en œuvre un nouveau plan de prêt.

La Maison Blanche fait valoir que ses nouveaux efforts résisteront aux futurs défis juridiques, même compte tenu de la majorité conservatrice actuelle de 6 contre 3 de la Cour suprême. Cependant, l’administration a également insisté sur le fait que son plan initial était légal.

Biden s’est hérissé aux suggestions que ses efforts pour alléger le fardeau des prêts étudiants ont inutilement suscité l’espoir des emprunteurs.

« Je n’ai pas donné de faux espoirs », a-t-il déclaré. « Les républicains ont arraché l’espoir qu’on leur avait donné. »

Les enjeux politiques sont particulièrement élevés depuis que les démocrates progressistes au Congrès et les militants réclament depuis des mois que l’administration propose une alternative au plan initial de prêt étudiant de Biden, craignant que la Cour suprême ne décide finalement de bloquer les efforts initiaux du président.

De nombreux progressistes ont fait valoir que la loi sur l’enseignement supérieur était le meilleur véhicule depuis le début, même si l’administration craignait que la mise en œuvre n’ait été plus lente si elle avait initialement essayé d’employer la loi.

La nouvelle approche utilise une disposition permettant au secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, de « compromis, renoncer ou libérer » les prêts étudiants. L’administration Biden a utilisé la même base l’année dernière pour annuler 6 milliards de dollars de prêts aux emprunteurs trompés par leurs collèges.

Les détails de la nouvelle remise seront négociés dans le cadre d’un processus d’élaboration de règles fédérales que l’administration a lancé vendredi. Le processus permet au ministère de l’Éducation de rédiger ou de modifier les règlements fédéraux avec le poids de la loi.

Mais il n’y a aucune garantie que le plan puisse survivre à une autre contestation judiciaire.

La loi sur l’enseignement supérieur a été utilisée pour annuler la dette étudiante, mais jamais à cette échelle, et les avocats de l’administration Trump ont conclu en 2021 que le secrétaire à l’éducation « n’a pas le pouvoir légal de fournir une annulation générale ou massive » en vertu de la loi.

Le GOP a longtemps répliqué que le remboursement des prêts étudiants est une question d’équité, et de nombreux républicains de premier plan ont célébré la décision de vendredi. Betsy DeVos, qui a été secrétaire à l’éducation sous le président Donald Trump, a qualifié le plan initial de Biden de « profondément injuste pour la majorité des Américains qui n’ont pas de prêts étudiants ».

Les républicains à la recherche de la nomination présidentielle de leur parti en 2024 se sont alignés pour applaudir la décision, l’ancien vice-président Mike Pence se disant « heureux que le tribunal ait annulé l’effort de la gauche radicale pour utiliser l’argent des contribuables qui ont respecté les règles et remboursé leurs dettes ». afin d’annuler la dette des banquiers et des avocats à New York, San Francisco et Washington.

S’adressant à la conférence Moms for Liberty à Philadelphie vendredi, Trump a critiqué les efforts de Biden sur les prêts étudiants comme « un moyen d’essayer d’acheter des votes, c’est tout ce que c’était ». L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré que la Cour suprême avait « raison de rejeter la prise de pouvoir de Joe Biden ».

Après que Biden a annoncé sa réponse, certains républicains ont également été prompts à la rejeter.

« Les contribuables viennent de se faire frapper – encore une fois – par cette administration », a déclaré la représentante Virginia Foxx, une républicaine de Caroline du Nord. « Aujourd’hui, le président Biden a annoncé que les contribuables seront obligés de payer pour la réglementation la plus coûteuse de l’histoire de notre pays. »

Les rédacteurs d’Associated Press Chris Megerian et Collin Binkley ont contribué à ce rapport.

