Biden propose un échange de prisonniers à la Russie – médias

Washington aurait offert le marchand d’armes russe Viktor Bout en échange du basketteur Brittney Griner et de l’espion condamné Paul Whelan

L’administration Biden a proposé d’échanger le marchand d’armes russe Viktor Bout contre la star du basket-ball Brittney Griner et l’espion condamné Paul Whelan, a rapporté CNN mercredi. Moscou n’a pas encore répondu à l’offre alléguée.

Griner est détenu en Russie depuis février pour trafic de drogue, tandis que Whelan, un ancien marine américain, a été reconnu coupable en 2020 d’espionnage et purge actuellement une peine de 16 ans dans une prison russe.

Les sources de CNN ont affirmé que l’administration Biden travaillait depuis plusieurs mois pour obtenir la libération des deux Américains et que Biden lui-même avait soutenu l’offre d’échange de prisonniers.

“Nous avons communiqué une offre substantielle qui, selon nous, pourrait être couronnée de succès sur la base d’un historique de conversations avec les Russes”, un responsable de l’administration a déclaré à CNN, déclarant que l’offre avait été faite à Moscou en juin. Le responsable a ajouté qu’il est actuellement en “Le tribunal russe doit être réactif” à l’offre.

Des rumeurs ont circulé pendant plusieurs semaines selon lesquelles les États-Unis envisageaient d’offrir Bout en échange de Griner et Whelan, bien que des rapports antérieurs aient indiqué que le ministère américain de la Justice s’opposait à un tel échange. Selon CNN, le ministère de la Justice « finalement accepté » que le commerce a le soutien de la Maison Blanche et du Département d’État.

Bout a été arrêté en Thaïlande en 2008 et extradé vers les États-Unis deux ans plus tard. Il a été reconnu coupable d’avoir armé un groupe terroriste et d’avoir conspiré pour tuer des ressortissants américains, et a été condamné à 25 ans dans une prison fédérale en 2012. Avant son arrestation et sa condamnation, Bout était l’un des marchands d’armes les plus prolifiques au monde, dont la vie a inspiré le film hollywoodien “Lord of War” de 2005.

Le secrétaire d’État Tony Blinken a déclaré mercredi aux journalistes qu’il parlerait au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov d’un éventuel échange de prisonniers dans les prochains jours. Alors que Blinken a déclaré que les États-Unis avaient fait un “offre conséquente” à Moscou, il n’a pas mentionné Bout.

