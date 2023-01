Biden propose des limites plus strictes sur la pollution mortelle par la suie

L’Agence américaine de protection de l’environnement a proposé vendredi une règle qui renforcerait les limites fédérales sur la suie industrielle, l’un des polluants atmosphériques les plus mortels du pays qui a un impact disproportionné sur la santé des communautés à faible revenu et minoritaires.

La proposition est la dernière action de l’administration Biden pour mieux aborder la justice environnementale et la pollution de l’air. La recherche montre que l’exposition à affaire particulière, connue sous le nom de PM 2,5, entraîne des crises cardiaques, des crises d’asthme et des décès prématurés. Des études ont également établi un lien entre l’exposition à long terme à la suie et des taux de mortalité plus élevés du Covid-19.

Les communautés de couleur sont systématiquement exposé à des niveaux plus élevés de suie et d’autres polluants atmosphériques, car ils sont plus susceptibles d’être situés près des autoroutes, des puits de pétrole et de gaz et d’autres sources industrielles.

La proposition de l’EPA vise à limiter la pollution par les fines particules de suie industrielles – qui mesurent moins de 2,5 micromètres de diamètre – du niveau annuel actuel de 12 microgrammes par mètre cube à un niveau compris entre 9 et 10 microgrammes par mètre cube, ce que l’EPA a déclaré s’aligne sur les dernières données sur la santé et les preuves scientifiques. Cependant, les responsables ont déclaré qu’ils envisageaient également de commenter le public à un niveau annuel aussi bas que 8 microgrammes par mètre cube et aussi élevé que 11 microgrammes par mètre cube.

L’administration Trump avait refusé de resserrer les réglementations existantes de l’ère Obama qui avaient été établies en 2012, malgré les avertissements des scientifiques de l’EPA selon lesquels cela pourrait sauver des milliers de vies aux États-Unis.

“Les normes de 2012 ne suffisent plus”, a déclaré l’administrateur de l’EPA, Michael Regan, aux journalistes lors d’un briefing jeudi. “Cette administration s’est engagée à travailler pour s’assurer que tout le monde a de l’air pur à respirer, de l’eau potable à boire et la possibilité de mener une vie saine.”

Si la proposition est finalisée, une norme annuelle renforcée de PM 2,5 à un niveau de 9 microgrammes par mètre cube – l’extrémité inférieure de la fourchette proposée par l’agence – empêcherait jusqu’à 4 200 décès prématurés annuels et entraînerait jusqu’à 43 milliards de dollars en santé nette prestations en 2032, selon l’EPA.