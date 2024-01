Biden propose de fermer la frontière si le Congrès lui propose un accord

COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Appel d’offres pour sauver un accord frontalier au Congrès cela débloquerait aussi de l’argent pour l’UkrainePrésident Joe Biden a offert samedi soir de nouvelles assurances qu’il serait prêt à fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique si seulement les législateurs lui envoyaient un projet de loi à signer.

Biden – également désireux de désarmer Critique du GOP sur sa gestion de la migration à la frontière — a déclaré lors d’un événement politique en Caroline du Sud qu’il fermerait la frontière « maintenant » si le Congrès adoptait l’accord proposé. Le cadre n’a pas été formellement accepté par les démocrates et les républicains du Sénat et serait confronté à un avenir incertain au sein de la Chambre contrôlée par le GOP.

“Un projet de loi bipartite serait bon pour l’Amérique et aiderait à réparer notre système d’immigration défaillant et permettrait un accès rapide à ceux qui méritent d’être ici, et le Congrès doit le faire”, a déclaré Biden. « Cela me donnera également, en tant que président, l’autorité d’urgence nécessaire pour fermer la frontière jusqu’à ce qu’elle puisse être à nouveau sous contrôle. Si ce projet de loi était devenu loi aujourd’hui, je fermerais la frontière sur-le-champ et la réparerais rapidement. »

L’accord en cours de négociation au Congrès obligerait les États-Unis à fermer la frontière si environ 5 000 migrants la traversaient illégalement chaque jour. L’année dernière, certains totaux sur une journée dépassaient les 10 000.

Ancien président Donald Trump fait pression sur les républicains depuis des semaines pour tuer les négociations. Il répugne à donner une victoire à Biden sur une question qui a animé la campagne réussie du républicain en 2016 et qu’il souhaite utiliser pour tenter de revenir à la Maison Blanche. Les négociateurs semblaient être sur le point de parvenir à un accord, mais celui-ci a commencé à s’effilocher après Les remontrances de Trump aux législateurs conservateurs se sont renforcées.

Dans une déclaration écrite vendredi soir, Biden a déclaré que l’accord lui donnerait « une nouvelle autorité d’urgence » pour fermer la frontière. Il a ajouté : « Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi. »

Il s’agit d’une affirmation brutale de la part d’un président démocrate qui a suscité l’étonnement et le choc de la part des défenseurs des immigrés qui ont déclaré que sa politique ne reflétait pas l’approche progressiste à laquelle ils s’attendaient.

“Les électeurs veulent voir nos dirigeants élus travailler dur pour réparer notre système d’immigration effiloché”, a déclaré Deirdre Schifeling, responsable politique et du plaidoyer à l’American Civil Liberties Union. « Le président Biden et le Congrès doivent abandonner ces propositions et tenir compte des demandes des électeurs en faveur de politiques d’immigration justes et efficaces qui gèrent la frontière et traitent avec dignité les personnes en quête de sécurité.

Mais Biden se bat sur plusieurs fronts, faisant face à un afflux de demandeurs d’asile tout en réprimant ceux qui entrent illégalement aux États-Unis. Les démocrates sont de plus en plus frustrés parce que les demandeurs d’asile affluent vers des villes qui manquent de ressources pour s’occuper d’eux.

Dans une lettre samedi répondant aux commentaires de Biden, le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a insisté sur le fait que Biden n’a pas besoin d’une action du Congrès pour fermer la frontière et l’a appelé à « prendre immédiatement des mesures exécutives pour inverser la catastrophe qu’il a créée ». »

L’immigration reste une préoccupation majeure pour les électeurs des élections de 2024. Un sondage AP-NORC réalisé plus tôt ce mois-ci a révélé que le nombre de personnes exprimant des inquiétudes concernant l’immigration était passé de 27 % l’année dernière à 35 %. La plupart des Républicains, 55 %, estiment que le gouvernement doit se concentrer sur l’immigration en 2024, tandis que 22 % des Démocrates considèrent l’immigration comme une priorité. Cela représente une hausse par rapport à 45 % et 14 %, respectivement, en décembre 2022.

Arrestations pour illégalité passages frontaliers en provenance du Mexique a atteint un niveau record en décembre depuis la publication des chiffres mensuels.

La patrouille frontalière a recensé 249 785 arrestations à la frontière mexicaine en décembre, soit une hausse de 31 % par rapport aux 191 112 de novembre et de 13 % par rapport aux 222 018 de décembre 2022, le précédent record absolu.

Les Mexicains représentaient 56 236 arrestations en décembre, tandis que les Vénézuéliens arrivaient en deuxième position avec 46 937, effaçant une grande partie de la baisse qui a suivi le début de l’arrestation. vols d’expulsion vers le Venezuela en octobre. Les arrestations de Guatémaltèques se sont multipliées, les Honduriens et les Colombiens complétant les cinq principales nationalités.

