Biden prononcera un discours sur l’état de l’Union le 7 février

WASHINGTON – Le président Biden prononcera son deuxième discours sur l’état de l’Union le 7 février, un discours à l’échelle nationale qui intervient alors même qu’il fait face à une amélioration de l’économie, une maison agressive contrôlée par les républicains et une enquête d’un avocat spécial sur la possible mauvaise gestion des informations classifiées.

Le président Kevin McCarthy a officiellement invité M. Biden à informer le Congrès de l’état de l’union en une lettre vendredipartie d’un processus mandaté par la Constitution qui amène le président à Capitol Hill chaque année.

“La nouvelle année apporte un nouveau Congrès, et avec lui, la responsabilité d’œuvrer pour une économie forte, une nation sûre, un avenir fondé sur la liberté et un gouvernement responsable”, a déclaré M. McCarthy, un républicain de Californie, a écrit dans sa lettre. “Le peuple américain nous a envoyés à Washington pour donner une nouvelle direction au pays, trouver un terrain d’entente et débattre de ses priorités.”

Karine Jean-Pierre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré que M. Biden était “reconnaissant et accepte” l’invitation, ajoutant que le président utilisera son discours pour expliquer comment il espère travailler de manière bipartite au cours de l’année à venir.