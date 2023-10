Biden prononcera un discours lors d’une table ronde avec les dirigeants de la communauté juive

WASHINGTON — Le président Joe Biden devrait s’arrêter mercredi après-midi à une table ronde avec des dirigeants de la communauté juive et prononcer un discours sur le soutien de son administration à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas, ainsi que sur les efforts de lutte contre l’antisémitisme.

Le deuxième gentleman Doug Emhoff, qui est juif, prononcera également un discours lors de l’événement, qui devrait débuter à 16h15, selon la Maison Blanche. Le bilan américain confirmé des morts pendant la guerre s’élève à au moins 22, L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lors d’un point de presse avant la table ronde que 17 Américains sont toujours portés disparus.

Le président a abordé la guerre avant son discours prévu sur les frais indésirables mercredi, réitérant que son « engagement envers la sécurité d’Israël et celle du peuple juif est inébranlable ».

Il a également déclaré que lui, la vice-présidente Kamala Harris et les membres de leur équipe de sécurité s’étaient entretenus avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu plus tôt dans la journée. C’était la quatrième fois que les deux dirigeants s’exprimaient depuis les attaques du Hamas contre Israël. Biden et Netanyahu « resteront en contact régulier face à une attaque sans précédent et effroyable des terroristes du Hamas », selon la Maison Blanche. lire à haute voix dit.

« Cette attaque a fait remonter à la surface les souvenirs douloureux et les cicatrices laissées par un millénaire d’antisémitisme et de génocide contre le peuple juif », a déclaré Biden. « Et en ce moment, nous devons être très clairs : il n’y a aucune justification au terrorisme, aucune excuse. » Il a poursuivi en affirmant que les attaques étaient « hors de propos ».

Dans un discours de 10 minutes prononcé mardi à la Maison Blanche, Biden a condamné sévèrement les « attaques vicieuses » du Hamas contre Israël.

« Il y a des moments dans cette vie où le mal pur et pur se déchaîne sur le monde », a déclaré Biden, avec Harris et le secrétaire d’État Antony Blinken derrière lui alors qu’il réitérait son soutien à Israël. « Le peuple d’Israël a vécu un tel moment ce week-end. »

Mercredi matin, au moins 1 200 Israéliens – dont plus de 150 soldats – ont été tués et plus de 2 700 blessés, selon l’armée israélienne.

Au moins 1 087 personnes ont été tuées et 5 000 blessées à Gaza, selon les ministères de la Santé de Gaza et de Cisjordanie.

Biden a également confirmé mardi pour la première fois que des Américains faisaient partie des otages des combattants du Hamas. Le président a déclaré qu’il avait demandé aux responsables américains d’offrir leur expertise pour aider Israël dans ses efforts pour libérer les otages. « Je n’ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Biden a fustigé le Hamas pour ses attaques « odieuses », qu’il a qualifiées de violations des droits de l’homme : « Des nourrissons dans les bras de leur mère, des grands-parents en fauteuil roulant, des survivants de l’Holocauste enlevés et retenus en otages – des otages que le Hamas a maintenant menacé d’exécuter en violation de toutes les règles. code de la moralité humaine.

Les membres des familles d’Américains soupçonnés d’avoir été pris en otage par le Hamas ont appelé l’administration Biden à prendre des mesures pour les ramener chez eux.

Alors qu’il s’engage à soutenir Israël, Biden fait face à des pressions concurrentes au sein de son propre parti, certains progressistes ayant déjà signalé qu’ils feraient pression pour que Netanyahu réduise la létalité de la contre-attaque si le nombre de morts parmi les civils palestiniens augmentait.

NBC News a rapporté lundi que l’administration Biden envoyait des navires du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford de la Marine vers l’est de la Méditerranée, et que les responsables prévoyaient de maintenir en place certains avions de combat F-16 et A-10 qui devaient une rotation hors de la région, selon un responsable américain. Cette décision est destinée à signaler un message de « se retirer », a déclaré le responsable.

Israël a déclaré mercredi matin que ses avions de combat avaient frappé 450 cibles à Gaza en 24 heures. L’armée du pays a affirmé mardi avoir repris le contrôle de l’intérieur du pays après avoir lancé un « siège complet » de Gaza qui a coupé la nourriture, le gaz et l’électricité de cette zone densément peuplée.

Blinken devrait se rendre en Israël mercredi. Après son arrivée jeudi, le secrétaire d’État devrait rencontrer de hauts dirigeants du gouvernement israélien et poursuivre « les discussions que lui et le président ont eues avec eux depuis l’attaque initiale », a déclaré un porte-parole du Département d’État.