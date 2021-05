Biden prononcera un discours d’ouverture de la Garde côtière en tant que commandant en chef

WASHINGTON – Le président Joe Biden est sur le point de prononcer son premier discours d’ouverture en tant que commandant en chef lorsqu’il s’adressera mercredi aux diplômés de l’Académie de la Garde côtière américaine.

Ce sera une visite de retour pour Biden, qui s’est adressé à la promotion 2013 à New London, dans le Connecticut, lorsqu’il occupait le poste de vice-président.

Les présidents et vice-présidents prononcent des discours d’ouverture devant les académies militaires américaines selon un horaire rotatif.

Le vice-président Kamala Harris prononcera le discours d’ouverture à l’Académie navale américaine plus tard ce mois-ci.

Biden travaillait toujours sur ses remarques mardi, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Elle a déclaré que Biden parlera du rôle que la Garde côtière a joué dans la sécurité économique et nationale du pays et parlera de son engagement à reconstruire la Garde côtière dans le monde.

La cérémonie du matin est fermée au public. En raison de la pandémie, le nombre d’invités sera «considérablement réduit», selon l’académie.

Le contre-amiral Bill Kelly, le surintendant de l’académie, a déclaré que le discours de Biden « sera un événement mémorable pour notre communauté, ainsi qu’une excellente occasion de présenter l’académie et la ville de New London sur la scène nationale. »

Le président Donald Trump a utilisé son discours de 2017 pour dire aux cadets de la Garde côtière que «l’adversité vous rend plus fort». Et, dit-il, il devrait savoir.

« Aucun politicien de l’histoire – et je le dis avec une grande certitude – n’a été traité plus mal ou plus injustement », a déclaré Trump.