Biden prononcera un discours aux heures de grande écoute sur la “bataille” pour la démocratie

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden prononcera un discours aux heures de grande écoute “sur la poursuite de la bataille pour l’âme de la nation” jeudi devant Independence Hall à Philadelphie, a annoncé lundi la Maison Blanche.

Présenté comme un discours majeur un peu plus de deux mois avant les élections de mi-mandat, Biden, a déclaré la Maison Blanche, discutera de la manière dont la position de la nation dans le monde et sa démocratie sont en jeu.

“Il parlera des progrès que nous avons réalisés en tant que nation pour protéger notre démocratie, mais comment nos droits et libertés sont toujours attaqués”, a déclaré la Maison Blanche. “Et il précisera qui se bat pour ces droits, se bat pour ces libertés et se bat pour notre démocratie.”

Biden a de plus en plus cherché à présenter les élections de novembre comme un choix pour les électeurs entre les «républicains ultra-MAGA» – une référence au slogan de campagne «Make America Great Again» de l’ancien président Donald Trump – et les démocrates. Il a déclaré la semaine dernière à ses partisans qu’ils devaient “voter pour littéralement sauver à nouveau la démocratie” – et a qualifié certaines idéologies républicaines de “semi-fascisme”.

NBC News a été le premier à rendre compte des plans de Biden pour l’adresse.

Zeke Miller, l’Associated Press