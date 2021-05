Biden prononce une allocution sur la cyberattaque du pipeline colonial

[The stream is slated to start at 11:50 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden est sur le point de prononcer des remarques sur l’attaque de ransomware contre Colonial Pipeline, qui a forcé la société à arrêter ses opérations et a conduit à des pénuries de carburant généralisées dans le sud-est des États-Unis.

Le discours de Biden intervient moins d’un jour après avoir signé un décret visant à renforcer les défenses américaines en matière de cybersécurité de diverses manières, notamment en améliorant le partage d’informations sur les violations et en créant un «Cybersecurity Safety Review Board».

Colonial annoncé Mercredi soir, il avait redémarré les opérations de pipeline – bien que la société ait noté qu’il faudra quelques jours avant que les livraisons de carburant ne reviennent à la normale.

La Maison Blanche a promis de mener une « réponse fédérale complète« à l’attaque sur Colonial.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.