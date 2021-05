Biden prononce une allocution après qu’Israël et le Hamas conviennent d’un cessez-le-feu

[The stream is slated to start at 5:45 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden est sur le point de prononcer des remarques sur le Moyen-Orient, quelques heures après qu’Israël et le Hamas ont convenu d’une tentative de cessez-le-feu.

La trêve, si elle est suivie, arrêterait les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza et les attaques à la roquette du Hamas contre Israël. Les combats ont duré 11 jours, faisant un lourd tribut aux civils, en particulier à Gaza. C’est la pire flambée de violence entre Israël et le Hamas depuis 2014.

Biden, lors d’un appel téléphonique mercredi, a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il s’attendait à « une désescalade significative » des combats d’ici la fin de la journée, selon un relevé de la Maison Blanche.

Le président devrait s’exprimer depuis le Cross Hall de la Maison Blanche.

