Biden prononce un discours sur la guerre entre Israël et le Hamas depuis la Maison Blanche

Le président Joe Biden devrait prononcer un discours mardi à 13 heures HE depuis la Maison Blanche, trois jours après que les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, incitant les deux parties à s’engager dans une guerre continue.

L’armée israélienne a affirmé mardi avoir repris le contrôle de l’intérieur du pays après avoir ordonné un « siège complet » de Gaza, ce qui signifie qu’aucune nourriture, gaz ou électricité ne serait autorisée dans cette zone densément peuplée, a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Les craintes se sont accrues à propos des otages pris par les combattants du Hamas alors qu’ils soulevaient les régions du sud d’Israël après que le groupe militant a menacé de commencer à exécuter des otages si Israël bombardait des cibles civiles à Gaza.

Le nombre exact d’otages pris par les combattants du Hamas est inconnu. Aucun Américain n’a été confirmé parmi les otages, mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré qu’un certain nombre d’Américains étaient portés disparus et qu’il était possible qu’ils fassent partie des personnes retenues en otages.

Dans un communiqué publié lundi, Biden a déclaré qu’au moins 11 Américains avaient été tués dans la guerre entre Israël et le Hamas et qu’il était « probable » que certains Américains soient retenus en otages.

« Nous constatons l’immense ampleur et la portée de cette tragédie », a déclaré Biden. « En ce moment de chagrin, le peuple américain se tient aux côtés des Israéliens. Nous nous souvenons de la douleur d’être attaqués par des terroristes dans notre pays, et les Américains de tout le pays sont unis contre ces actes pervers qui ont une fois de plus coûté des vies américaines innocentes. C’est un scandale.

L’administration Biden a déclaré son soutien à Israël. Dans sa déclaration, Biden a déclaré qu’il avait réaffirmé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les États-Unis « continueraient de veiller à ce qu’Israël ait ce dont il a besoin pour se défendre et défendre son peuple ».

Un jeune Palestinien est assis devant un bâtiment calciné, suite aux frappes aériennes israéliennes dans le district d’al-Rimal, dans la ville de Gaza, mardi. Mahmud Hams / AFP – Getty Images

Pour soutenir Israël, l’administration Biden envoie des navires du groupe aéronaval USS Gerald Ford de la marine en Méditerranée orientale, et les responsables prévoient de maintenir en place certains avions de combat F-16 et A-10 qui devaient auparavant être remplacés. de la région, a déclaré un responsable américain à NBC News. Cette décision vise à signaler un message de « se retirer », a déclaré un responsable.

Le bilan des morts dans la guerre entre Israël et le Hamas s’est élevé à plus de 1 600 personnes mardi matin, trois jours après que les combattants du Hamas ont lancé des attaques surprises contre Israël, selon des responsables. Plus de 900 personnes sont mortes en Israël et au moins 770 à Gaza, et plus de 6 000 personnes ont été blessées en Israël et à Gaza, ont indiqué des responsables.

Biden devrait faire face à des pressions concurrentes au sein et à l’extérieur du Parti démocrate qui rendront plus difficile le respect de son engagement à soutenir les plans d’Israël pour défendre le pays.