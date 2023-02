Biden prononce un discours fort sur l’état de l’Union pour augmenter les chances de rediffusion de 2024 – en direct

il y a 15 mois 09h48 HNE

Le vice-président Kamala Harris a salué le discours du président Biden à la SOTU mercredi matin, affirmant qu’il “avait fait un excellent travail”.

Dans un entretien avec Good Morning America, Harris a repoussé les critiques sur l’âge de Biden (80 ans), affirmant que “nous avons un président très audacieux et dynamique en Joe Biden”.

Interrogé sur la réponse de Biden au ballon chinois à haute altitude et sur la possibilité de contenir la confrontation américaine avec la Chine, Harris a déclaré: «Nous invitons la concurrence avec la Chine, mais nous ne recherchons pas le conflit. Nous ne cherchons pas la confrontation. Ce que le président a fait… c’est conforme à notre perspective et à notre engagement, qui est que nous sommes prêts à être compétitifs, mais en même temps, s’il y a une violation de notre souveraineté, nous allons agir. Et c’est ce que le président a fait.

Interrogé sur la perspective du bipartisanisme, Harris a déclaré: «Le président, c’est sa nature et c’est son engagement envers le peuple américain de travailler de l’autre côté de l’allée. Cela ne va pas s’arrêter même si certaines personnes sont cyniques à ce sujet.