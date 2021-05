Biden prononce un discours d’ouverture de la Garde côtière en tant que commandant en chef

NEW LONDON, Connecticut – Le président Joe Biden a lancé mercredi le défi à la promotion de l’Académie de la Garde côtière des États-Unis de «sortir et d’être l’avenir» dans un monde en mutation rapide.

«Nous avons vraiment besoin de vous – ce n’est pas une hyperbole», a-t-il déclaré. « Tu es prêt. »

Le discours de Biden aux 240 hommes et femmes de la promotion de l’académie a marqué son premier discours de début en tant que commandant en chef.

Alors que le soleil radieux du matin se couchait, Biden a salué alors qu’il commençait à traverser le cordon de cadets qui s’étendait sur près de la moitié du champ commémoratif des cadets pour se rendre sur la scène extérieure. Peu de temps après que Biden ait pris sa place sur la scène non ombragée, des canons ont été tirés 21 fois.

La promotion, qui comprenait sept cadets internationaux qui serviront dans les forces armées de leur pays d’origine, était assise dans des chaises pliantes blanches socialement éloignées devant la scène. La cérémonie a été fermée au public et moins d’invités ont été autorisés à y assister en raison de la pandémie de COVID-19.

Après avoir taquiné la foule sur le fait qu’il allait parler pendant quatre heures sous le soleil brûlant, Biden s’est adressé aux diplômés et à leurs invités pendant environ une demi-heure.

«Est-ce que le soleil vous atteint?» il a plaisanté à un moment où les applaudissements attendus pour une référence à la marine ne se sont pas rapidement matérialisés. Prenant l’allusion, la foule applaudit.

Biden a poursuivi la tradition de longue date de dispenser les aspirants de toute restriction pour délit mineur de conduite. «Vous n’avez aucune idée à quel point j’aurais aimé pouvoir faire cela à la fin de mes études», a déclaré Biden, diplômé de l’Université du Delaware.

Biden a noté la longue liste de réalisations des cadets, qui, selon lui, comprenaient une coupe de cheveux qui montrait chaque bosse sur la tête. À propos de la devise de la classe, «Nous sommes l’avenir», a déclaré Biden: «Je ne pense pas que vous ayez une idée de la profondeur de cette affirmation. Le monde change. Nous sommes à un point d’inflexion important. »

Frappant un ton sérieux, Biden a déclaré que les États-Unis devaient jouer un rôle actif dans l’établissement des normes de conduite, en les façonnant autour de valeurs démocratiques et non d’autocrates. «Votre mission deviendra encore plus globale et encore plus importante», a-t-il déclaré.

Il a énuméré les «actions perturbatrices» de pays comme la Chine et la Russie, l’arrêt des envois de drogues illicites en mer et la protection de la souveraineté dans la région indo-pacifique parmi les défis auxquels les États-Unis sont confrontés.

«Aucune classe ne peut choisir le monde dans lequel il obtient son diplôme», a-t-il déclaré. «Les défis auxquels vous allez faire face dans votre carrière seront très différents de ceux qui ont parcouru ces couloirs auparavant.»

Mais «nous avons prouvé qu’il n’y a pas une seule chose que nous ne pouvons pas faire en tant que nation lorsque nous le faisons ensemble», a-t-il déclaré.

Bien que les remarques de Biden aient été ses premières à une académie de service en tant que président, le discours a marqué une visite de retour. Il s’est adressé à la promotion 2013 de l’académie, alors qu’il était vice-président.

Les présidents et vice-présidents prononcent des discours d’ouverture devant les académies militaires américaines selon un horaire rotatif. Le vice-président Kamala Harris prononcera ce mois-ci le discours liminaire à la US Naval Academy.

Le contre-amiral Bill Kelly, le surintendant de l’académie, a qualifié le discours de Biden « d’événement mémorable pour notre communauté, ainsi qu’une excellente occasion de présenter l’académie et la ville de New London sur la scène nationale. »

Le président Donald Trump a utilisé son discours de 2017 pour dire aux cadets de la Garde côtière que «l’adversité vous rend plus fort». Et, dit-il, il devrait savoir.

« Aucun politicien de l’histoire – et je le dis avec une grande certitude – n’a été traité plus mal ou plus injustement », a déclaré Trump.

Contributeur: Michael Collins

